劉子千搶救蕉農！花蓮路邊買「良心蕉」

2018年06月10日 20:12 中時 林淑娟

劉子千在良心攤買香蕉搶救蕉農。（經紀人提供）

劉子千在良心攤買香蕉搶救蕉農。（經紀人提供）

劉子千裸身跑鯉魚潭。（經紀人提供）

劉子千裸身跑鯉魚潭。（經紀人提供）

劉子千繞著鯉魚潭跑步。（經紀人提供）

香蕉盛產導致價錢崩盤，影響蕉農生計，目前因為拍攝新戲《種菜女神》而長住花蓮的劉子千，日前竟然發現當地有幾個神秘的無人攤販，詢問經紀人後，他才發現，原來那些攤位完全是顧客用良心來買東西，現場沒有老闆、沒有標金額，端憑自己想要拿多少、就付多少，所以他日前特地下車找了其中一個攤子，買了幾根香蕉、自動投錢。

劉子千表示，香蕉是非常好的水果，尤其有在運動的人，運動完後多吃香蕉可以強化肌力、補充熱量，又不會有其他水果的糖分，也方便食用，真的是很好的運動補給品，加上聽說最近蕉農因為香蕉滯銷而苦不堪言，他真心鼓勵大家多多吃香蕉。

181公分高的劉子千，年初靠著運動與意志力，瘦了15公斤，身材變得精實後，整個人從過去的喜感蛻變成帥氣有型，為了維持70公斤的身材，他在花蓮拍戲期間幾乎得空就去跑步運動，日前還去鯉魚潭跑步， 後來乾脆脫掉上衣露出結實身材和濃密胸毛。經紀人笑說，他似乎跑步跑出興趣來，連速度都很驚人，「他跑步時，我搭船遊湖，結果我他跑完兩圈，我遊湖一圈還沒遊完。連船伕都誇這年輕人很會跑」！

劉子千因拍戲而long stay花蓮好幾個月，影后媽媽甄珍日前才被直擊孤身一人去榮總看診卻無人陪，他透過經紀人表示，媽媽過去經常肩膀痛到無法入眠，原以為是五十肩，醫生做完超音波檢查才發現是肩膀嚴重鈣化，因而動了小手術。此外，她的左眼之前長針眼以為沒事了，後來也被醫生發現根還在裡面且有了小結石，醫生說要開刀挖出，但她擔心危險及影響生活，所以暫時還沒有處理。即便自己身體不適，但她日前再度帶著粽子和豬腳等一堆食物驅車前往花蓮探班，果然母愛真偉大。

(中時 )