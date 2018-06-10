影》萊福力近身危險球 中信兄弟和統一獅爆衝突

萊福力(中)3上投出近身危險球，遭驅逐出場。(截自Youtube)

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中時電子報
萊福力對蘇智傑投出近身危險球，引爆兩隊衝突。(取自Youtube)

中信兄弟日前才因投手近身危險球，跟富邦悍將及Lamigo桃猿起過衝突，這回連統一獅也被惹火，中信今(10日)對戰獅隊，中信3上0比3落後時，洋投萊福力面對獅隊4棒蘇智傑，兩度投出近身危險球，引起獅隊教練團不滿，雙方板凳清空，衝上場對峙。

萊福力此役前2局兩度遇亂流，失掉3分，其中1分就是1上挨蘇智傑的陽春炮。接著3上，萊福力被吳桀睿打二壘打後，再度面對蘇智傑；結果他第1球，就投出飛過蘇智傑背後、偏差相當多的壞球，讓壘上跑者回壘，跑回獅隊的第3分。

萊福力隨後投到3壞球，最後投了1顆相當近身的壞球，保送蘇智傑上壘。這球引起獅隊教練團不滿，打擊教練劉育辰安耐不住情緒，衝上場對著萊福力怒吼，萊福力也不甘示弱，對著獅隊叫囂，兩隊板凳清空。

最後主審判定萊福力有故意投出危險球之嫌，且做出挑釁行為，將萊福力驅逐出場，並對兩隊祭出警告。這次是中職本季第5次，出現兩隊衝上場對峙的情況；這幾次衝突，全都跟中信有關，中信對富邦發生3次、對Lamigo桃猿有過1次，再來就是這次對上獅隊。

趁著中信投手調度大亂，獅隊前5局就取得8比1領先；儘管比賽後段，中信急起直追，一度追到僅落後2分，9下面對獅隊的王鏡銘，還製造無人出局一二壘有人契機，但最後被王鏡銘守住，未能反撲成功，終場6比8輸球。

(中時電子報)

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