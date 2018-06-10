管中閔臉書勉勵畢業生 擔起台灣團結任務

2018年06月10日 20:17 中時電子報 林郁庭

今天台大畢業典禮由代理校長郭大維主持，而管中閔晚間在臉書上發文，「今天這個特別的日子，我謹藉著小小的臉書版面，向各位畢業的同學說聲恭喜」。他用校訓的「敦品、勵學、愛國、愛人」八個字，提醒所有臺大人，不會忘記自己對這個社會與時代無可替代的責任，並祝願大家未來出類拔萃，超邁群倫。

他首先提到，傳統的學院畢業典禮會舉辦「撥穗禮」。在學位授與的儀式中，畢業生頭頂四方帽，帽上垂下的流蘇位於自己的右邊，授位人--通常是校長--將流蘇撥到左邊，表示學生圓滿完成學業，得到相當的學位。

接著他指出，在 1990 年代中期出生的你們，剛好位於這兩個世代之間，未來必將成為兩者間的橋樑、扮演承先啟後的歷史角色。面對信任崩壞、分裂混亂的自滿時代，如何重建社會信任機制，跳出相互仇視、相互牽制羈絆的螺旋困境，把所有在臺灣的人重新團結在一起，將是你們未來最主要的任務。

他說，1949 年傅斯年校長留下臺大校訓：「敦品、勵學、愛國、愛人」。我過去心裡總縈繞一個念頭，如何在當前這個自滿而又混沌的時代，讓校訓這八個字能夠「與時俱進，其命維新」，仍然成為新世代臺大人的精神資產？我認為，「敦品勵學」所展現的就是「基於力量的謙遜」，勵學以蓄積力量，而敦品方能謙遜；「愛國愛人」的基礎則是「社會信任機制」，唯有信任方能愛人，能夠重建（或維繫）這樣的信任機制才是真正的愛國。這兩點，不只是我對當前環境與這個時代的反思，我相信也會是未來新社會乃至新科技的核心價值。

管中閔表示，校訓的八個字早已賦予了臺大人與眾不同的精神內涵。我在此刻重新詮釋校訓的意義，就是希望提醒所有臺大人，不會忘記自己對這個社會與時代無可替代的責任。以上一些想法，謹此敬贈各位畢業同學，並祝願大家未來出類拔萃，超邁群倫。

(中時電子報)