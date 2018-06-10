安唯綾霸氣「桌咚」！張書偉激吻前先聲明「不會伸舌頭」

2018年06月10日 20:24 中時 林淑娟

安唯綾霸氣「桌咚」張書偉。（台視）

安唯綾、張書偉上演浪漫吻戲。（台視）

安唯綾在台視八點檔《情．份》「桌咚」張書偉，兩人還上演偶像劇般的浪漫吻戲，開拍前都嚴陣以待、全副武裝帶了漱口水、牙刷和口香糖，談到首次和張書偉拍吻戲的感覺，安唯綾笑說：「他大概怕我擔心，事前很紳士地跟我溝通，還特別聲明他不會伸舌頭！」

面對這場關鍵吻戲兩人都如臨大敵，沒想到因張書偉長了針眼又改期拍攝，安唯綾笑說，第一次拍時，她什麼都沒帶還買了蒜頭味的餅乾來吃，發現對方帶了漱口水後，第二次拍，她不僅帶了漱口水、牙刷還帶了口香糖。

已5年沒拍吻戲的張書偉外表淡定，但坦言內心還是有點緊張：「很少碰到吻戲、多少會緊張，只是男生不能表現出來，不然女生更沒有安全感。」兩人事後都很滿意這場吻戲表現，安唯綾說，過去演了幾檔偶像劇很少有吻戲，這次演八點檔看到劇本有這橋段讓她很意外。張書偉也興奮地說：「那場戲的氛圍有做出來、很期待播出！」

安唯綾在《情．份》劇中與張書偉互有好感，卻因女方誤會對方喜歡同性，一直將這份愛藏在心中，這場定情吻戲讓兩人關係有重大轉變，因此已經將近五年沒拍吻戲的兩人小心翼翼，特地將漱口水帶到棚內等確定開拍後又再漱了一次，安唯綾發現張書偉心裡的不安偷偷爆料：「以前對戲感覺他一派輕鬆，唯獨這場戲他整個人變得超嚴肅，看他這樣覺得很有趣，反而讓我沒那麼緊張。」

事前張書偉展現紳士的和安唯綾做好事前溝通與尺度問題，倒是女方淡定安撫「書偉哥我沒問題，應劇情需要你放心做什麼都可以」，好在合作過的兩人默契十足，拍起吻戲一次成功、出奇順利，張書偉如釋重負說：「因為我們花很多時間事前溝通、在排戲前就先把戲順好，對我而言和熟的人拍吻戲比較不會尷尬，很開心順利的完成了。」

(中時 )