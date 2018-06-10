喊棄養罹癌父 乾德門親生女兒爆冷吐10字漠然道別

2018年06月10日 20:23 中時電子報 吳品瑤

資深演員乾德門今年2月因肺癌病逝，其一雙親生子女乾瑜、乾正都長居美國，沒能回來見最後一面，近來遺孀王雅涵和繼女陳希愛接受訪問，接露乾爸過世前發生的事情，透露乾瑜聽聞爸爸住院要申請老人津貼，表示自己收入不符規定，竟表態：「那你們去說我『棄養』好了」，讓乾爸遺孀聽了直冒冷汗。

乾德門遺孀王雅涵與繼女陳希愛接受《壹週刊》訪問，揭乾爸罹癌到離世，兒子乾正都沒回台灣，其女乾瑜則僅回來2次，但其餘事情都不管，僅表示感謝王雅涵和陳希愛照顧爸爸，陳希愛勸她多陪父親，乾瑜聞之臉色大變，離台時也沒親自打聲招呼，而是透過護士轉告乾爸而已。

陳希愛透露乾瑜第二次回台，碰上乾爸住加護病房天數超過健保給付總額，必須轉出到普通病房，護士建議他們幫乾爸辦老人津貼，於是王雅涵、陳希愛去跟乾瑜商量，沒想到乾瑜表示她月薪超過13萬台幣，「已經超過直系親屬可以申請津貼的收入」，王雅涵母女倆本打算作罷，沒想到乾瑜竟說出：「那你們去說我『棄養』好了，這樣應該就可以申請了」，王雅涵表示無法相信自己的耳朵，但乾瑜又說了一次，最後她拒絕了，因為「乾爸還要面子」。

而今年2月5日凌晨，乾德門被醫院發了病危通知，王雅涵母女倆於是衝到醫院，並要院方幫忙維持乾爸最後一口氣，好等陳希愛通知乾瑜跟乾正此事，讓他們不留遺憾道別，不斷傳訊息過去美國那邊，深怕來不及，但訊息一直沒被讀取，後來終於已讀，傳來的卻是冷冷的10個字「一切平安，順心，謝謝」，冷漠的文字讓陳希愛直呼心都涼了，十分心寒。

(中時電子報)