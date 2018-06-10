小港漁船氨氣外洩 維修工2死

冷凍系統的62歲郭姓包商和45歲顏姓員工進到艙底維修冷凍設備漏洞處，但氨氣味越來越重，洪姓船東請漁工戴防毒面具下去看，才驚覺2人昏迷在內，警消拉出時已無生跡象。 （劉宥廷翻攝）

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1艘停靠港漁船「發春陸號」傳出氨氣外洩工安意外。 （劉宥廷翻攝）

高雄小港區今天晚間6時許，一艘靠港維修冷凍設備的漁船，傳出氨氣外洩，造成二名承包商工人送醫時已無生命跡象，急救後雙雙不治。

警方調查，1艘靠港漁船「發春陸號」傳出氨氣外洩工安意外！冷凍系統的62歲郭姓包商和45歲顏姓員工進到艙底維修冷凍設備的管線漏洞處，但氨氣味越來越重，洪姓船東請漁工戴防毒面具下去看，才驚覺2人昏迷在內，警消拉出時已無生命跡象。

700噸級以上CT7級遠洋漁船「發春陸號」屬於魷釣船，此季節專捕撈秋刀魚，10日在小港區漁會港邊進行整補、加油、維修等作業，船東洪男表示，下午有到漁船巡視，聽外籍移工說有聞到一股微微的氨氣味，以及有嘶嘶漏氣聲。

洪男認為是漁船冷凍管疑似破洞，於是請來長期配合的包商郭男來維修，郭男當時曾告知「一下子就好，就下到船艙底」；但艙底的氨氣味過了一會兒，非但沒有減少消散，還有越濃趨勢，外籍移工戴防毒面具去查看，發現郭、顏2人倒在第4層船艙，隨即報警。

警消傍晚6時許獲報趕抵，緊急派員灑水，降低現場氨氣濃度，並從漁船艙內拉出郭、顏2人，不過他們救出時都已無氣息，分別將郭男、顏男分送往小港醫院及阮綜合醫院搶救，不幸的是他們都到院前死亡。

(中時電子報)

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