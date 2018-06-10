可樂啤酒也透明！日消費者：哪個才是水？

日本持續透明飲料風潮，透明可樂、透明啤酒都紛紛出籠。（取材自官網）

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時報周刊
溫博鈞
「Coca-Cola Clear」邀請綾瀨遙代言。（取材自官網）
「Coca-Cola Clear」成分標示寫著「檸檬果汁」，令人好奇。（讀者提供）
透明飲料與一般水飲品外觀無異，一眼難辨讓部分消費者霧煞煞。（取材自網路）

透明飲料風潮繼透明奶茶、透明拿鐵後，日本可口可樂於6月11日起全國發售透明可口可樂「Coca-Cola Clear」，並邀請「國民女優」綾瀨遙拍攝電視廣告，引爆今夏透明飲料市場大戰。搶先一步購買到的日本民眾迫不及待分享心得，拍下寫著「檸檬果汁」的成分標示，請大家想像會是什麼味道。

透明飲料風潮的始作俑者日本可口可樂公司數年前將自家礦泉水品牌「I LOHAS」推出橘子、蘋果甚至荔枝、葡萄等各種口味，接著Suntory食品也推出含乳酸菌的天然水，以及話題之作「透明奶茶」，今年Asahi 飲料也不甘示弱推出「透明拿鐵」，還邀請收視女王米倉涼子代言。Suntory食品也宣布6月19日發售無酒精成分的「透明啤酒」，看來飲料界的「無色透明戰爭」將一直持續下去。

另一方面，日媒報導近來常發生年長者與外國觀光客因包裝外觀不易辨別，將透明飲料當成普通礦泉水購買，喝了才發現自己買錯水的情形，有消費者希望業者能在包裝上標示清楚，以免造成誤會。

(時報周刊)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw

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