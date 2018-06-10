因應大批陸媒採訪 世界盃新聞中心配中文翻譯

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旺報

2018年俄羅斯世界盃沒大陸參賽，但在承辦本屆世界盃開幕式及揭幕戰的盧日尼基體育場，為因應大批大陸媒體前往採訪，主新聞中心也專門配備了會講中文的翻譯，而且還是一枚清新可愛的小萌妹。

每一屆世界大賽，組委會都會配備多個國家的翻譯，例如最近一次大賽的巴西里約奧運會上，就有多名會講中文的翻譯作為志願者進行服務，但這次在俄羅斯，還在主新聞中心配備一名中文翻譯。這名莫斯科女孩的中文名字叫嘉玲，比起其他俄羅斯女孩，嘉玲更是一個清新可愛的小萌妹，而且小姑娘遇到大陸記者立刻表現出開朗的性格，幾乎是有問必答。

小姑娘說，自己已經學了4年的中文，去過大陸好多次。當被問及去過哪些城市，小姑娘立刻像說相聲一樣，一氣呵成報出了「貴陽北京上海深圳重慶張家界西安香港」這些城市的名字。小姑娘不僅喜歡大陸，更喜歡旅遊。當被問及最喜歡哪個城市時，小姑娘閃著大眼睛說「大陸的城市都非常漂亮，不可以選擇哪個最好」。

提到大陸美食，小嘉玲更是樂得合不攏嘴，最愛吃的是冰糖葫蘆。不過接下來說出的魚香肉絲、宮保雞丁也倒是相當接地氣，看得出小姑娘不僅中文說得溜，好吃的東西也沒少吃。能夠來到主新聞中心作為志願者，小姑娘覺得非常開心。在未來的一個月時間裡，這位俄羅斯中文翻譯會受到大批大陸媒體的關注，或許小萌妹很快就要變身小網紅。

(旺報 )

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