校花女星撇與「小金城武」熱戀！簡廷芮：連自己都差點要相信了

2018年06月10日 21:23 中時 林淑娟

簡廷芮出席活動，姊姊簡婕站台。（Chocola BB）

簡廷芮出席活動，姊姊簡婕站台。（Chocola BB）

簡廷芮出席一日店長活動。（Chocola BB）

簡廷芮接連演出「校花」，不管是電影《我的少女時代》的陶敏敏、偶像劇《稍息立正我愛你》的「白白」，都令人印象深刻，日前她被爆與「小金城武」涂善存看舞台劇約會，還疑似帶男友回家過夜，當時雙方經紀人極力撇清緋聞，她10日擔任知名藥妝品牌一日店長時也再度否認，強調兩人只是算熟的好朋友，看到新聞時，兩人的反應是：「天啊，連我們自己看都覺得要相信了！」

她說，與涂善存本來就是朋友，拍完《飛魚高校生》大家都還是在群組裡，久久會聯絡一次，當天是她被朋友臨時放鴿子，知道涂善存喜歡看舞台劇，所以才邀約他，沒想到新聞曝光後，連被偷拍的照片看起來都太像真的，「影片加旁白，好像真的煞有其事一樣」，幸好不影響兩人友誼，也沒因此覺得尷尬！她的知名部落客姊姊簡婕還自曝，其中一段過程她也在現場，「照片中的我被削到一點頭髮和肩」。事後簡廷芮和姊姊都覺得太可怕了，因為當下完全沒發現任何狗仔在偷拍。

簡廷芮演過多次校花，儼然成了校花專業戶，但私下的她其實熱愛運動，一周健身五次，原本就是「黑肉底」的她，最近更是曬出一身健康膚色，她笑說：「我平常不是在家裡，就是在健身房，所以根本沒時間約會！」她之後很想挑戰「充滿力道」的角色。

簡廷芮在一日店長活動中經由遊戲互動、贈票招募應援團到東京出席粉絲見面會，屆時要帶粉絲一起到日本，為正在日本各電視台熱播的《稍息立正我愛你》加油。簡廷芮的姊姊簡婕，大妹妹4歲，是平面模特兒也是知名部落客，她也出席活動為妹妹獻花，姊妹倆許久不曾公開合體，但她們透露，之前簡婕其實曾經客串過《稍息立正我愛你》，演的還是簡廷芮的學妹，劇中她不斷向許光漢告白，從學校到螢火晚會一直在告白。而現實生活中，她也是許光漢的前女友，但戲播出時兩人已經分手。

(中時 )