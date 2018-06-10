陳淑麗陳凱倫倡安寧療護 澎恰恰不排除年老安樂死

陳淑麗表示支持安寧療護。（本報資料照）

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時報周刊
林彥君
陳凱倫認為生命可貴，支持病患安寧病房治療。（取自臉書）
澎恰恰不排斥接受安樂死。（本報資料照）

傅達仁因飽受胰臟癌末病痛所苦，日前赴瑞士執行協助性自殺，陳淑麗認為執行協助自殺「這樣是變相自殺，我不覺得是對的選擇，生命是不容易來的，我覺得這樣對不起生命，有多少人珍惜生命，為自己努力活著」她表示，自己提倡安寧療護，認為人在生命最後階段，不要插管或急救讓生命自然結束，她說「如果在有意識時，喝些東西結束自己的生命，是我並不會做這樣的選擇。」

她表示若自己受病痛，但意識清楚「如果是我，我不會做這樣的事情，我若到了癌症末期，意識清楚、行動自由，我會選擇和家人相處到最後一刻」她認為，以傅達仁的影響力應在他僅有的生命告訴大家注意健康「我非常的辛苦及疼痛，而去討論議題。」

陳凱倫表示自己的哥哥是口腔癌離世，對當時看到哥哥接受化療時的痛苦感到不捨，「我常常質疑化療是不是有用？如果沒有用，不如讓病患安寧治療吧」他表示不全然支持安樂死在台合法化，認為傅達仁生前提倡安樂死也花光積蓄，而身邊的意見都是順從傅達仁，只能尊重個人選擇。

他也舉例抗癌歌手陳念澤，雖然在17歲血癌發病，但是堅強打擊病魔，現在已經23歲，常以自己的經歷鼓勵癌症朋友珍惜生命，陳凱倫表示「生命太可貴，不想用人為力量解決，我支持病患安寧病房治療。」

62歲的澎恰恰認為，以他這個年紀要談論安樂死，會覺得議題很可怕，但因為他有養一隻老狗，近期一直思考安樂死的問題，他表示不會大聲提倡安樂死，「安樂死對動物來說是OK的，如果我有那一天，台灣法令通過，以後有病痛不排斥安樂死。」

(時報周刊)

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