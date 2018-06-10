普丁訪天津 陸學者：各城市都能搭建外交舞台

2018年06月10日 21:34 中時 藍孝威

藍孝威／北京報導

上合峰會9至10日在山東青島舉行前，大陸外交主場大戲在天津提前上演。俄羅斯總統普丁8日訪問大陸，大陸國家主席習近平陪他從北京搭乘高鐵赴天津，大陸學者李曉兵表示，隨著大陸發展，各城市已有實力和底蘊搭建外交舞台，吸引國際目光。

車隊從海河沿岸穿過，直奔津城西南的水滴體育館，習近平和普丁觀看了中俄青少年冰球友誼賽。藉著普丁到訪，親手試做煎餅果子、狗不理包子，天津成為媒體的報導焦點。

南開大學法學院副教授、台港澳法研究中心執行主任李曉兵認為，大國外交活動絕非僅僅在首都展開，大陸發展到今天這個階段，各個城市都有了實力和底蘊，可以通過國家的外交活動來聚焦世界各國人民的關注，並向世界進行隆重的推薦。「各個城市都可以憑著自己魅力來搭建獨具特色的外交舞台，這也是這一代中國大陸領導人在外交上摸索創造的新模式和新實踐。」

李曉兵表示，大陸作為發展中的大國站在世界第二的位置已經多年，這本身已經讓這個世界上的守成大國提防和警惕，韜光養晦的大陸外交已經成為過去式，外交挑戰不斷升級換代是磨礪成就世界大國的必修課。

李曉兵表示，今天這個世界正在面臨深度的整合，全球化面臨倒退的挑戰，黑天鵝滿天飛，不負責任大國的任性而為更是讓這個世界亂象叢生。天塌下來必須有高個子頂著，自助者天助之。當其時也，作為負任的大國，中國必須展現歷史擔當，躲避風險關起門來過自己的好日子已經不可能，唯有挺身而出，榮辱與共，順勢而上，乘勢而為。

李曉兵表示，大陸作為和平崛起過程中的大國，必須在憲政與外交、傳統與現代、自由與秩序、大陸與世界之間不斷實現從容轉換和協調平衡，國民心態和生活方式亦在此過程中經歷焠鍊、調試和沈澱，大國就是這樣煉成的。

(中時 )