金曲嘉賓是他們！熊仔、葛仲珊、葛西瓦與麻吉弟弟尬嘻哈

2018年06月10日 22:04 時報周刊 林彥君

熊仔擔任表演嘉賓，表演嘉賓也，同時入圍最佳單曲製作人獎。

麻吉弟弟睽違15年再站上金曲舞台。

葛西瓦將用排灣族母語唱饒舌。

熊仔、Miss Ko葛仲珊、BOXING的葛西瓦與麻吉弟弟將在 《第29屆金曲獎頒獎典禮》擔任表演嘉賓，四人將在金曲舞台上各自展現創作功力，緊扣本屆金曲獎「未來ing」主軸及「眾聲宣言」的意念在副歌合唱。

葛仲珊雖已經是第三次登上金曲舞台，仍表示心情緊張大過於興奮，麻吉弟弟睽違15年再站上金曲舞台，自信地說「會把表演做好做滿」，熊仔過去沒唱過小巨蛋，對即將登台感到開心，他今年不但是表演嘉賓也，同時入圍最佳單曲製作人獎，熊仔謙虛地說：「舞台上表演跟等待宣布得獎結果比起來，還是表演比較緊張」葛西瓦則透露，將用排灣族的母語來做饒舌表演。

今年金曲提供多元服務，觀眾經由下載金曲APP，可以選擇收看星光大道與典禮的六個多視角，包括星光大道及頒獎典禮Live節目、手語服務-星光大道及頒獎典禮Live節目、星光大道紅毯、星光大道主持人訪問區、星光大道媒體訪問區以及頒獎典禮得獎感言區。

6月23日下午5點起將轉播星光大道及晚間7點登場的頒獎典禮，包括台視TOUCHTTV、YouTube金曲頻道、中華電信MOD、Hami Video、Hami演唱會、飛碟聯播網、香港TVB、新加坡StarHub、馬來西亞Astro以及北美(含美、加) Tiger Tech及中國大陸騰訊等都將播出。臺灣電視台、台視綜合台、非凡新聞台、非凡商業台也將重播，全球觀眾透過直播或重播皆可收看這場金曲盛會。

(時報周刊)