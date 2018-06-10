北農案 北檢本周首度以被告傳喚吳音寧說明

北農案北檢本週被告身份傳訊。（本報系資料照片）

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台北農產運銷公司總經理吳音寧，遭告發以公費1.9萬元送近7000公斤殘菜給家鄉團體涉貪、另遭質疑以22萬元的業務推廣費贊助特定團體摸彩、送洋酒，疑涉「假補助，真綁樁」爭議，台北地檢署本周將首度以「他字案」被告身分傳喚吳音寧及北農多名相關人士作證調查。

據透露，檢方並未安排吳及北農前總經理韓國瑜2人同日應訊，錯開2人庭訊日期，由於檢方已排定14日一早傳喚韓，因此北檢可能安排在本周五(15日)、或本周三(13日)傳喚吳音寧，但檢方以「偵查不公開」為由，拒絕證實傳喚吳日期。

另檢方定14日傳喚韓國瑜，外界質疑檢方挑在此時傳喚韓，是因韓參選高雄市長所致，但北檢澄清傳喚韓與選舉無關。據了解，檢方由於韓曾在吳音寧爭議期間，出言為吳緩頰，因此檢方擬傳喚韓，以證人身分協助釐清北農總經理業務推廣費用途性質、支用情形、法律規定。

吳音寧遭北市議員指控在今年2月間動用1.9萬元業務推廣費，買下9120公斤殘菜贈與10個社福團體，其中近7000公斤送往吳的表哥黃盛祿擔任鄉長的彰化溪州，送給水尾社區發展協會和大庄老人食堂，北檢接獲民眾告發吳涉貪，於是分案調查。

之後，吳再遭北市議員質疑她以22萬元業務推廣費贊助彰化特定團體摸彩活動，更送60瓶洋酒，雖然吳事後重申殘菜、贊助摸彩並無不法，亦否認贈酒，但北檢有鑑於吳爭議不斷，決定對吳所引發的相關爭議，一併調查釐清。

此外，韓國瑜因北檢2016年偵辦北農菜虫案期間，遭檢舉指北農長期向從事水果買賣的董事採購水果禮盒送禮時，明知董事以劣質水果混充，卻以高價購買，致北農損失逾百萬涉嫌背信。

去年1月6日，檢調搜索北農、北農常務董事陳益宗住處等12處，約談陳益宗及採購科長林根本8人，檢方訊後諭令陳益宗以10萬交保。翌日檢方再傳喚韓國瑜到案，訊後請回韓。

因此檢方14日傳喚韓，除了將請他作證釐清北農總經理業務推廣費爭議外，另韓因遭告發涉菜虫、採購水果禮盒背信案，預料檢方也將請韓一併說明。

(中時 )

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