周興哲大秀狗公腰現場暴動 哥哥周予天力挺當嘉賓

2018年06月10日 22:14 中時 許雅淳

周興哲在新加坡舉辦「TWENTY TWO PLUS」巡迴演唱會。（索尼音樂提供 ）

周興哲在新加坡舉辦「TWENTY TWO PLUS」巡迴演唱會。（索尼音樂提供 ）

周興哲9日在新加坡舉辦「TWENTY TWO PLUS」2018亞洲巡迴演唱會，邀來哥哥周予天擔任嘉賓，兄弟演唱共同創作曲〈愛情導演〉，一唱一Rap展現好默契，周興哲還問粉絲：「我哥比我帥吧？人也比我高，你們是不是比較喜歡他？」周予天急忙說：「才不呢，他比我帥，也比我紅，大家說是不是？」話鋒一轉，還虧周興哲：「多謝『師兄』讓我擔任嘉賓！」笑翻全場。

周興哲在現場唱跳新歌〈Without Her〉 、〈易碎品〉等，他一連側身3個Wave展現性感好腰力。他為與粉絲近距離接觸，唱到〈黏黏〉時，走下台與歌迷互動，瞬間引起粉絲瘋狂衝上前，想和他擁抱、握手，現場8名保全見狀後，立即上前維護秩序，但他瞬間淹沒在人海中還迷失方向，他最後臨危不亂，返回台上繼續演出。

他將於22日歡慶23歲生日，唱片公司和新加坡粉絲都特別為他準備專屬的翻糖蛋糕，哥哥在演唱下台後又二度上台，突然推出蛋糕，加上全場歌迷合唱生日快樂歌，讓他害羞又感動。

(中時 )