金正恩、川普陸續抵達新加坡

2018年06月10日 22:33 工商 陳怡均

北韓領導人金正恩與美國總統川普周日陸續飛抵新加坡，預備周二萬眾矚目的世紀對談，這也是韓戰結束65年來兩國領袖首度破冰會面。金正恩率先赴星後，傍晚先與新加坡總理李顯龍會面。

金正恩搭乘的中國國際航空客機，周日下午降落樟宜機場，新加坡政府為了此次峰會部署龐大維安措施，嚴正以待。金正恩身穿招牌「毛裝」，坐上龐大的豪華車隊前往瑞吉酒店。

金正恩傍晚與李顯龍見面，兩人一同握手合照。他透過口譯向李表示，「全世界都在觀看（北韓）與美國的歷史性峰會，感謝您真誠的付出...讓我們能完成峰會的預備工作。」

金正恩說：「如果此次峰會成功舉行，新加坡將在史上留名。」

川普在結束G7峰會後，馬不停蹄從加拿大飛往新加坡。兩人預計周二上午9時在度假勝地聖淘沙的嘉佩樂酒店碰面。

據BBC報導，川金會是川普就任美國總統以來最大盛事，當川普被問及對於這場峰會的想法時，他維持一貫直言不諱的風格說：「我認為不需要準備太多。重點在於態度、在於完成任務的意願。」

話雖如此，川普實際上仍做足功課，他強調會在飛機上工作，研讀這次攜帶的15箱文件。

另據道瓊引述知情人士說法指出，金正恩預計周二下午2時飛離新加坡，換言之，川金會面後5個小時，他就匆匆結束此行。

白宮表示，川普下榻在聖淘沙香格里拉飯店，周一將與李顯龍會面，預定周三上午11時離開新加坡。

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