綠委提案散播假新聞關3天 PTT鄉民︰離暴動不遠了！

2018年06月10日 22:41 中時電子報 黃麗蓉

對網路散布假新聞，民進黨立委邱志偉等人竟提案修改《社會秩序維護法》，最重可拘留散播者3天。東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒不可置信喊，太扯了！這個是法西斯作法！這是日本殖民時代的作法啊！他絕對反對到底。連PTT鄉民也直呼太扯，「喔喔！離暴動不遠了！」

該提案由綠委邱志偉、蘇震清共同提案，蔡易餘、郭正亮、劉世芳等17位民進黨立委參與連署。外界質疑此提案恐淪為言論、思想審查的工具。資深媒體人黃創夏在臉書直指，假新聞？小英總統說：「執政後保證不缺電」；行政院長賴清德說：「不蓋深澳燃煤電廠，北部會缺電」。民進黨請快快俢法，看看是蔡英文或賴清德誰是假新聞？

立委高金素梅也在臉書點名綠營這些假新聞：

是誰說：「2025非核家園」？

是誰說：「10年內不缺電、電費不會漲」？

是誰說：「兩岸關係維持現狀」？

是誰說：「燒乾淨的媒」？

是誰說：「勞工平均月收入5萬元」？

是誰說：「台灣空氣品質比以前好」？

是誰…？是誰？族繁不及備載。她說，這些人要先送拘留3天，還要罰寫3千遍「老師說：不能說謊！」

PTT鄉民更是罵聲不斷：「只限網路，足見用心險惡。」、「敢質疑台灣價值？判你去牢裡悔過3天。」、「結果第一天就一堆dpper被抓進去XDD。」、「政客名嘴造謠也關一關啊。」、「綠衛兵合法批鬥的時代要來臨了！磨刀霍霍。」、「發一篇文能造成社會動盪，那麼厲害，還只能用社維法？」、「政客說謊無罪，百姓網路散播觸法，X你X的DPP。」、「那散播台灣不缺電的要不要抓去關？」、「先以身作則，才能服眾！」

政院副發言人丁允恭則對綠委提案表示，網路假新聞造成社會疑慮，但言論自由也是要捍衛的一部分，行政院會在國家安全和言論自由中取得平衡點，提出相關因應對策。

(中時電子報)