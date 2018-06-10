馬英九道歉性侵案 前調查員方敦泄逃亡25年免坐牢了

（圖擷自台視新聞）

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中時

25年前震驚全國的「女祕書遭強暴案」，因有調查局官員涉入、讓時任法務部長的馬英九、調查局長吳東明罕見地公開道歉，但嫌犯方敦泄因逃匿加拿大被通緝，雖立委多次呼籲檢調遣返方受審，但方仍是順利逃過25年追訴權時效，法院近日將依法判決方嫌免訴。

1993年1月5日，前台北市調查處中正站副主任王任謙4名調查官與柏青哥店負責人陳金盈餐敘，之後轉往金殿夜總會續攤，席間商人方敦泄、陳的李姓女祕書陸續到場。次日凌晨，方竟在包廂性侵酒醉李女，雖被服務生撞見，但王卻未阻止方，讓方性侵得逞。

事後陳金盈開記者會怒批「調查員說方的父親功在黨國，性侵1個女人算什麼！」，引發婦女團體憤慨，時任法務部長馬英九、調查局長吳東明在立法院連袂道歉。吳向被害人與家屬及全國婦女表達最誠摯歉意，馬對調查員未盡保護責任深感歉意，調查局聲譽跌至谷底。

王任謙雖否認犯罪，2003年2月最高法院依乘機性交罪幫助犯判王1年7月徒刑確定，王入監服刑。另主嫌方敦泄1993年3月12日搭機潛赴香港，再逃往加拿大藏匿遭北檢起訴，北院因方迄未到案，1993年7月22日發布通緝。

方逃匿期間，立委曾多次籲請檢警啟動司法互助，盡速遣返方受審，卻無下文，由於方所涉乘機性交罪，修正前刑法的追訴權時效為20年，加計4分之1時間為25年，再加上偵審約4個月期間，其追訴權時效日前已經完成，依法法院將判免訴。

至於揭發本案的陳金盈卻在案發3年後，1996年2月27日凌晨一場汽車對撞車禍中喪生，離奇地結束生命。

本案最終促成刑法修正，當年性侵案屬告訴乃論罪，被害人案發後一度避不見面，直至6個月告訴期限屆滿前提告，經婦女團體四處努力奔走陳情下，1999年3月終修法將性侵犯罪由告訴乃論罪改成公訴罪。

(中時 )

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