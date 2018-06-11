至少24艘 揭陸055型驅逐艦真相

2018年06月11日 01:00 中時電子報 楊幼蘭

大約一年前，解放軍055型驅逐艦首艦在江南造船廠下水。前不久第二艘055艦也在江南造船廠下水舾裝，而未來幾個月內，還有另兩艘同型艦很可能會在大連造船廠下水。

《外交家》（The Diplomat）雜誌網指出，儘管055被稱作萬噸大驅，但事實上，它的滿載排水量不太可能只有萬噸。從衛星圖像看來，055艦長介於178到180米之間，船幅約20到21米。

相較之下，美國阿利伯克級（Arleigh Burke-class）驅逐艦長僅155米，寬約20米，滿載排水量約9,100噸。而提康德羅加級巡洋艦（Ticonderoga-class cruiser）艦長173米，船幅僅16.8米，滿載排水量約9,600噸。

由於055的體型大了許多，因此要說它的滿載排水量只比阿利伯克級驅逐艦，或是提康德羅加級巡洋艦多幾百噸，那實在是不太可能。

此外，055有更多整合性船艛，因此滿載排水量應該遠比阿利伯克級驅逐艦，或是康德羅加級巡洋艦大，甚至可能大出多達1/3。

據解放軍旗下官網，還有可靠的中國軍事圈內觀察家透露，055的滿載排水量達1.3萬噸。而按這來比較，055比1.5萬噸的美國朱瓦特級（Zumwalt class）隱形驅逐艦小，但比滿載排水量1.1萬噸的韓國世宗大王級驅逐艦又足足大了2,000噸。

而在設計方面，055採取了傳統的船體設計，加上獨特的隱形特性，如封閉式艦首，將繫泊點，錨鏈與其他裝備都藏在船身內。而它的艦艏武器採取類似052C/D的配置。主砲在最前方，接著是艦艏64單元垂直發射系統，而後是 H/PJ-11（1130型）30mm近迫武器系統。

055的垂直發射裝置（VLS）沿用了052D的成熟型號，但數量增加到前64+後48，共112個單元。可搭載包括海紅旗-9B遠程防空飛彈、鷹擊-18A反艦飛彈、反潛助飛魚雷，還有對陸攻擊巡弋飛彈等，以執行防空、反艦，反潛與對陸攻擊任務等。而在反潛系統上，目前推測是以直-18F或者卡-28為主。

儘管有報導稱，055可能用鋁打造，不過分析認為，就現階段而言，並沒有可靠的跡象顯示這點。

多年來，可靠的消息顯示，第一批055型驅逐艦會超過8艘，因此在可預見的未來，江南和大連造船廠會快馬加鞭打造。

中國海軍主力現有南海，東海與北海3大艦隊，各艦隊下有6大驅逐艦支隊，其中北海艦隊有驅1、驅10支隊，東海艦隊有驅3、驅6支隊，而南海艦隊則有驅2、驅9支隊。

有大陸軍事專家認為，第一艘055型驅逐艦會加入北海艦隊驅逐艦第1支隊，顯然是為了就近與遼寧艦組成航母編隊。

儘管並沒有確切的消息顯示，中共海軍總共究竟會造幾艘055型驅逐艦，但傳聞北海艦隊驅逐艦第1支隊會接收前4艘，接著是南海艦隊4艘，其次是東海艦隊4艘。而每個艦隊各有兩個驅逐艦支隊，也就是至少會有24艘。

(中時電子報)