少女小紅來遭男友硬上懷孕？原來是綠光光

2018年06月11日 00:02 中時電子報 吳家詮

北部地區一名少女指控遭A男不理會她「月事」硬上「懷孕」，但是A男認為不合理，結果胎兒DNA驗出竟是少女劈腿跟另名小王所有，雖然還她男友清白，但是頭戴綠帽可不是滋味。

這名15歲少女指控說遭A男性侵後懷孕，並索討生活費、營養費、生產費及扶養費等費用，但對方事後避不見面，因此怒告上法院。

據少女指控，A男要她當其女友，否則就不幫忙處理修車費的事情，有次將車子停放在某處巷子，扯下少女內褲、跨坐身上後性侵得逞1次；後來又以「如果我不出去就要帶30幾個小鬼來鬧」的理由，強迫小潔出門，再帶到汽車旅館性侵得逞。

少女說，第一次被性侵的過程中，有推開2次，但害怕遭對方毆打，因此不敢大叫，並且告知月經來，仍遭強壓床上、脫褲性侵；事後發現自己懷孕了，數次向A男索討生活費、營養費、生產費及扶養費等費用都未果，對方甚至避不見面。

A男庭訊表示，停經與發生關係的時間兜不上，他懷疑自己遭騙，因此之後選擇不搭理小潔，後來法院要求驗少女胎兒的DNA，果然查出孩子父親不是A男。

至於A男被告性侵部分，法官審理後認為，案發後雙方仍相約、接送出門，且對話訊息中有「老公等等派人接妳、我在等你」、「我好累、哈哈、腳酸、愛你」、「愛你啊、老公我愛你」等親密字句，若真受到威脅，該互動模式是不合常理的，因此認定雙方為合意性交，判A男無罪。

(中時電子報)