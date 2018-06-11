民進黨為何力保？ 賴岳謙爆：吳音寧背後有獨派、地方勢力當靠山！

2018年06月11日 01:26 中時電子報 黃麗蓉

北農總經理吳音寧爭議不斷，民進黨卻仍傾全黨之力保吳音寧，時事評論員賴岳謙驚爆說，吳音寧其實並不是政治叢林小白兔，她的背後有蔡英文的力量，和獨派的力量，甚至還有地方一些力量當靠山！

賴岳謙指出，吳音寧事件未來走向會如何，賴岳謙認為，要看將來的爆料會爆到什麼程度，有沒有很高爭議性，若爭議性愈來愈高，民進黨最後也不會保吳音寧。但若再也沒料可爆的話，吳音寧就會繼續做下去。

為何民進黨全黨都要硬保吳音寧，賴岳謙爆料說，原來她的背景跟蔡英文有很深的關係，跟獨派也有很深的關係。也就是說吳音寧的家族裡，事實上，是原來潛藏在底下一大部分獨派的勢力，所以吳音寧有個獨派當靠山；再加上吳音寧的爸爸以前是一個老師，他在軍公教反年改的過程中，以退休的老師身分站出來聲援蔡英文，打擊這些退休的軍公教、老師，他儼然成了對蔡英文最有功勞的臨門一腳的人物。

賴岳謙在《海峽衛視》節目點出，再回頭看吳音寧本身，也跟蔡英文一樣是屬於文青派的，吳音寧和蔡英文都是同一掛、同一系統、同一特質的。換言之，一個真正不懂農業問題，卻以農運人士來作為她一個政治力量的人，對蔡英文來講，保吳音寧就等於保蔡英文，因為兩人有著相同的特質。

賴岳謙強調，原來吳音寧的背後有蔡英文的力量，也有獨派的力量 還有地方一些力量在裡面，所以吳音寧並不是看來簡單的政治叢林小白兔。

(中時電子報)