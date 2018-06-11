6月11日三大報頭版要聞

2018年06月11日 07:14 中時電子報 綜合報導

@中國時報

全球矚目的「川金會」明天（12日）將在新加坡登場。北韓領導人金正恩及美國總統川普昨天（10日）已先後抵達新加坡。川普形容這次峰會是一項「和平任務」，他相信金正恩「想為人民做偉大的事情」，而機會只有這麼一次。他還說，「開場1分鐘內」，就能洞悉金正恩是否真想放棄核武，若感覺不對，他不想浪費彼此的時間。

台南市長選舉，民進黨、國民黨分別提名黃偉哲、高思博，另有深綠許忠信、泛藍陳子敬以無黨籍身分表態參選。根據旺旺中時媒體集團最新民調，如果明天就投票，無論是4人競逐、藍綠對決，甚至是分裂的綠營對戰整合成功的藍營，黃偉哲皆以逾4成支持度遙遙領先，完勝其他3人，凸顯台南綠大於藍的基本盤，仍難以撼動。

外傳美方對台軍售考慮改採逐案審查，捨棄過去10年的包裹式做法。據了解，這是蔡政府上任後，主動與美方溝通，將軍售改成逐案審查以利戰備，為此，軍方還縮短軍購流程配合。在灘岸決勝的構想下，我最想要的軍售項目是精準炮彈，年底前亦可望對美提出戰車項目，至於先進的F-35戰機，並非首要優先項目。

美國在台協會（AIT）內湖新館明日舉辦落成典禮，回顧美國駐台機構的變遷，從美國大使館北門舊址、信義路三段上的AIT，再到AIT內湖新館，代表著台美關係的演進，雙邊實質關係較有邦交時更緊密。

@旺報

近期國民黨重要黨員頻頻登陸。據了解，目前正在雲南參加「雲台會」的國民黨前主席洪秀柱將於7月上旬，率百餘名台青至杭州舉辦首屆「海峽兩岸青年發展論壇」，若再加上與會大陸青年，總計將有300人參與，規模盛大。知情人士透露，由於吳敦義登陸有障礙，大陸先寄希望於洪秀柱，藉由打造一個專屬洪的兩岸交流盛會，甚至另類國共論壇，藉此順勢為她拉抬聲勢。

川金會進入倒數階段，北韓領導人金正恩與美國總統川普10日先後抵達新加坡，首次出遠門的金正恩，借用大陸國航的波音747領導人專機當個人專機，還有另兩架北韓的專機充當運輸機，把金正恩的座車與食物，一同運抵星國，聲勢浩大；川普則搭乘「空軍一號」自加拿大飛來，兩名隨性多變的強人終於皆抵達新加坡，代表川金會必將舉行，各國記者皆鬆一口氣。

儘管近期油價出現較大的拉回，但累積今年來原油價格仍有將近1成的漲幅，而油價這波上漲除了供需面的調整外，美元的相對弱勢也是主要原因。不過4月以來美元在美債殖利率走升的帶動下上揚，隨著美國與主要國家之間的利差擴大，加上市場近期的諸多不確定性，確實對美元帶來支撐。

香港貿發局「創業日」日前評選出「10大優勝初創企業」，最終雨點光學、胡桃科技等10間企業從20強中勝出。首席評委、南豐集團董事長及行政總裁梁錦松在賽後指出，香港初創應講求「三創」──創新、創意及創業，「應成為全國最有創意的地方」。比賽前，13歲創業者葉礽僖向大家充分展示了「創意」的重要性。

@工商時報

生技IPO掛牌熱潮再現！隨著逸達6月29日轉上櫃打前鋒後，達邦、奈米醫、皇將和茂生等4家公司也可望在第三季接棒，創下3個月內生技族群掛牌數最高紀錄。由於年度大戲生技月將登場，加上中裕抗愛滋病新藥下半年銷量起飛，逸達、益安和智擎授權案受關注中，皆為生技產業添加好彩頭。

立法院臨時會今天（11日）開議，將在月底前處理公司法草案。據悉，有關洗錢防制配套措施，因工商團體四處陳情指「太擾民」，在總統府關切下，行政院政委陳美伶最快本周二（12日）召開協調會，對政院版條文鬆綁解套。

生育常被視為女性職涯終點，而勞動部公布最新近年女性勞動參與率狀況，發現曾因生育離職後無工作的女性比率，近10年來逐年攀升來到23.76％，其中因生育離職一直未工作者比率高達18.26％，雙雙寫下自1993年有統計以來的新高。

進入五窮六絕的拉警報期，但電子五哥靠著轉型，順利挺過五窮的考驗，其中英業達及緯創五月營收月增逾一成，鴻海則有網通撐腰，單月及累計營收同創歷年同期新高，就連仁寶及廣達五月營收也分創今年新高及次高。

(中時電子報)