誰敢嘴吳音寧 農業專家：綠網軍開始追殺

2018年06月11日 07:39 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

北農總經理吳音寧現已成為「藍綠政治鬥爭的對決破口」，吳音寧到底適不適任的問題早已淹沒在政治口水之中，現在只要有任何「一句建言」，都會遭受「綠網軍」攻擊。農業專家「Lin bay好油」日前針對吳音寧問題提出建議，希望政府應該要重視專業，建立建全的產銷制度。沒想到，過沒多久就遭受網軍攻擊，讓「Lin bay好油」感嘆原來「他現在是個咖」，才能讓網軍黑呀！

「Lin bay好油」於臉書貼文表示，「前幾天貼吳音寧的評論之後，就有網軍出來黑了」，並附上網軍「黑」的內容，不外乎就是「很會嘴農產運銷，但自己跳下去做到公司虧損倒閉」，或是「那時候一個月薪水多少」等的惡意言論攻擊，「Lin bay好油」感嘆「我這麼小咖的人物也可以讓人家準備網軍出來黑，這代表我現在算是個咖嗎」？

網友也留言表示「沒台灣價值護身，失敗」、「DPPer一貫手法：講不贏你就直接往你身上抹屎，抹黑你，鬥臭你」、「哈，現在人家會說你張家的打手啦」、「哈哈，新潮流基本上抓狂了。只要跟柯P站同邊的全要幹倒」、「恭喜進入年薪200萬以上同溫層」，更有網友安慰「Lin bay好油」，「別把那些網軍拿來抹黑的話放在心上，自己做得正就對得起老天爺跟其他跟你一起合作的人」。只能說民進黨為了保固政權，已到無所不用其極地步。

(中時電子報)