誰敢嘴吳音寧 農業專家：綠網軍開始追殺

北農總經理吳音寧現已成為「藍綠政治鬥爭的對決破口」，吳音寧到底適不適任的問題早已淹沒在政治口水之中，現在只要有任何「一句建言」，都會遭受「綠網軍」攻擊。（本報系資料照片/鄧博仁攝）

友善列印
中時電子報
/整理報導

北農總經理吳音寧現已成為「藍綠政治鬥爭的對決破口」，吳音寧到底適不適任的問題早已淹沒在政治口水之中，現在只要有任何「一句建言」，都會遭受「綠網軍」攻擊。農業專家「Lin bay好油」日前針對吳音寧問題提出建議，希望政府應該要重視專業，建立建全的產銷制度。沒想到，過沒多久就遭受網軍攻擊，讓「Lin bay好油」感嘆原來「他現在是個咖」，才能讓網軍黑呀！

「Lin bay好油」於臉書貼文表示，「前幾天貼吳音寧的評論之後，就有網軍出來黑了」，並附上網軍「黑」的內容，不外乎就是「很會嘴農產運銷，但自己跳下去做到公司虧損倒閉」，或是「那時候一個月薪水多少」等的惡意言論攻擊，「Lin bay好油」感嘆「我這麼小咖的人物也可以讓人家準備網軍出來黑，這代表我現在算是個咖嗎」？

網友也留言表示「沒台灣價值護身，失敗」、「DPPer一貫手法：講不贏你就直接往你身上抹屎，抹黑你，鬥臭你」、「哈，現在人家會說你張家的打手啦」、「哈哈，新潮流基本上抓狂了。只要跟柯P站同邊的全要幹倒」、「恭喜進入年薪200萬以上同溫層」，更有網友安慰「Lin bay好油」，「別把那些網軍拿來抹黑的話放在心上，自己做得正就對得起老天爺跟其他跟你一起合作的人」。只能說民進黨為了保固政權，已到無所不用其極地步。

(中時電子報)

民進黨為何力保？ 賴岳謙爆：吳… 律師林智群護吳音寧不倫不類 游…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。