NBA》講幹話？杜蘭特：在爛隊打球較容易

勇士隊杜蘭特(左)防守騎士隊詹姆斯進攻。(美聯社)

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中時電子報

在總冠軍賽二奪FMVP，勇士隊杜蘭特(Kevin Durant)說這很不容易的。儘管大家都說他抄捷徑，其實剛好相反，因為按照杜蘭特的邏輯，「在爛隊稱王很簡單，但在強隊要打得突出是很難的。」

杜蘭特在《雅虎體育》的訪談表示：「我覺得在隊伍沒那麼強的時候，你很容易就成為其中最傑出的球員；當你身旁有一堆好手，難度就大得多了。我很自豪我不管到何處都一樣傑出，不管到何處都一樣努力，我感覺他們誠心接納我成為勇士的一員。」

美媒NBC體育指出，這除了是杜蘭特在吹捧自己之外，似乎也是對騎士詹姆斯(LeBron James)的挖苦。詹姆斯今年獲得比往年更多的讚譽，因為騎士從季初就風波不斷，歷經換血和內亂，詹姆斯仍一路全勤打滿82場例行賽、總上場時間3026分鐘、總得分2251分、投進857球都是聯盟第1。

杜蘭特這席話簡直就是在說「這沒什麼了不起，在弱隊刷數據本來就很容易」。不過詹姆斯不單是在弱隊稱王而已，他最後還打進總冠軍賽，這就很不容易了。

2000-01球季「戰神」艾佛森(Allen Iverson)率領陣容貧乏的七六人勇闖總冠軍賽，最後被擁有歐尼爾、布萊恩的湖人輕鬆收拾。然而那一季讓所有球迷對艾佛森留下深刻印象，他當年的英勇奮戰至今仍為人津津樂道。

美媒CBS體育認為，杜蘭特說這種話也不會得到球迷的諒解，事實是這兩年的勇士可能是史上最強的球隊之一，而今年的騎士可能是史上最弱的爭冠球隊之一。有球迷對此表示：「詹姆斯今夏要離隊了，杜蘭特你明年要不要換到騎士隊打打看？」

(中時電子報)

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