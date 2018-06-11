律師林智群護吳音寧不倫不類 游淑慧：豬隊友

2018年06月11日 07:46 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

北農總經理吳音寧年薪水近250萬元，但在議員質詢「財務報表看不看得懂」時，自稱在努力學習，從此被酸是「高薪實習生」並引爆北農一系列爭議。綠營上至總統蔡英文，下至綠色名嘴群起護衛，讓外界對吳音寧背後勢力之大嘖嘖稱奇。日前律師林智群更奇怪拿金庸角色替吳音寧辯駁，指「收入沒到200萬，江南八怪有什麼資格對梅超風的程度說三道四呢？」竟譏諷「薪水越低罵得越兇」。對此，台北市議員參選人游淑慧批，台灣竟連評論是非價值都分「階級」，收入不夠的憑什麼嘴收入高的？反嗆林智群拿欺師滅祖的梅超風來比喻吳音寧，果然是「豬隊友」一枚無誤！

游淑慧全文：

律師林智群：「收入不到200萬，我就是推定你程度不夠，看不出人家的火侯，江南八怪有什麼資格對梅超風的程度說三道四呢？」。

其實在金庸的小說裡，梅超風就是一個欺師滅祖、殺人如麻的惡徒，而且最後下場悲慘，林智群拿梅超風來比喻吳音寧武功高強，果然是「豬隊友」一枚無誤！

曾幾何時在台灣，連評論是非價值都分「階級」，收入不夠的憑什麼嘴收入高的？

看看主計處「薪情平臺」的網站，按林智群的理論，全台灣90%都沒資格質疑吳音寧，九成的台灣人都是林智群口中死的死、殘的殘的「江南八怪」？

同理，邱議瑩收入不到郭台銘百分之一，憑什麼嘴要郭台銘別留在台灣？台北市議會議員年薪也不到200萬，憑什麼質詢吳音寧？

林智群：歡迎台灣來到「笑貧不笑娼」的時代！

什麼最大？錢最大！

什麼最對？錢最對！

記得喔，若訴訟對象比自己收入高的，千萬別找林律師當訴訟代理人，他會認為收入低的人憑什麼「說三道四」。

按議會質詢資料，吳音寧月薪14萬、固定津貼2萬，合計16萬/月。

#年薪700萬者才有總統大選投票權？

(中時電子報)