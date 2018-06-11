蔡怒嗆陳吉仲？黃創夏：民進黨中央羅生門有新故事了

2018年06月11日 07:58 中時電子報 謝雅柔

北農總經理吳音寧上任後風波不斷，身兼民進黨主席的總統蔡英文，日前在中常會力挺吳是會做事的人，引發外界議論。此外，針對蕉價暴跌，農委會副主委陳吉仲報告稱台灣專業農戶年所得154萬，當場被總統怒嗆「處理慢半拍」。對此，資深媒體人黃創夏說民進黨發言人出來轉述中常會內容，怎麼是以「力挺吳音寧丶全黨總動員」為唯一重點？黃直言，「民進黨中央留給台灣的『羅生門』，又將有新的故事了」。

蔡英文總統日前在中常會上表示，吳音寧是一個有能力、會做事的人，但可能不是熟悉政治的人，在政治場合的應答，有的時候就容易被誤解，並要求農委會應有人協助吳音寧面對政治攻防。吳音寧被問到有何想法，則說可能是因為最近事件比較大，變成新聞事件，謝謝總統關心，她會努力把工作做好。

然而，據蘋果日報報導，農委會副主委陳吉仲日前在民進黨中常會卻報告指台灣專業農戶年所得154萬，反被蔡總統質問「數十年來生活在農村的老農、現在回鄉的小農，每年收入有到154萬元嗎？」此外，蔡更怒斥其報告內容都是學術報告、調查數字，寫起來很漂亮，但不見得讓農民有感。

對此，黃創夏說如果蔡英文真的有在六月六日的中常會上，為農民生計而動怒重責農委會？當天中常會後記者會，民進黨發言人出來轉述中常會內容，怎麼卻是以「力挺吳音寧丶全黨總動員」為唯一重點？「這是民進黨中央根本搞錯重點？還是幾天之後才在社會輿論批評後才『突然想到』還有這一幕？」黃說民進黨中央留給台灣的「羅生門」，又將有新的故事了。

(中時電子報)