法網》獎盃好尊貴 裝LV皮箱、龐德女郎護送

2018年法網男單冠軍獎盃，由英國搖滾樂團歌手羅傑瓦特斯(左)和007系列電影的其中一位「龐德女郎」蕾雅瑟杜護送進場。(美聯社)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

法國網球公開賽男單冠軍獎盃有「火槍手盃」(Mousquetaires Cup)別名，，今年大會把獎盃裝在高級精品路易威登（Louis Vuitton）的皮箱裡，由英國搖滾樂團平克佛洛伊德（Pink Floyd）成員羅傑瓦特斯（Roger Water）和007電影的「龐德女郎」蕾雅瑟杜（Lea Seydoux）護送進場，呈現體育、時尚、影劇的跨界合作。

法網》打到手指抽筋 納達爾11度稱霸

1981年，當時國際網球總會主席夏提耶（Pjilippe Chatrier），決定重新打造法網男單冠軍獎盃，邀請巴黎珠寶設計師設計、製作，並以此紀念1927年法國四位男網選手在台維斯盃擊敗勁敵美國隊奪冠的成績，由於四位球員被稱為「火槍手」，法網男單冠軍獎盃也因此有了「火槍手盃」別名。

泰選手輪椅網賽封王 預言納達爾奪法網11冠

世足花絮》有家的感覺 阿根廷3噸美食運俄羅斯
世足》十大帥哥(上)：內馬、J羅、狄巴拉 陽光型男好養眼

今年法網男單決賽不只內容緊張刺激，場邊觀眾席也星光熠熠，巴西退役網球名將庫爾頓（Gustavo Kuerten）法國退役足球明星席丹（Zinedine Zidane）、英國影星休葛蘭（Hugh Grant）都進場欣賞選手英姿。

(中時電子報)

法國退休足球明星席丹(右)，是2018法網男單決賽場邊的大咖觀眾之一。(美聯社)
英國影星休葛蘭(右)到法國巴黎欣賞2018年法網男單決賽。(路透)
NBA》講幹話？杜蘭特：在爛隊打… 桌球》再敗陸名將 張本智和日公…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。