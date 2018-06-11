法網》獎盃好尊貴 裝LV皮箱、龐德女郎護送

2018年06月11日 08:38 中時電子報 陳筱琳 /綜合報導 /綜合報導

法國網球公開賽男單冠軍獎盃有「火槍手盃」(Mousquetaires Cup)別名，，今年大會把獎盃裝在高級精品路易威登（Louis Vuitton）的皮箱裡，由英國搖滾樂團平克佛洛伊德（Pink Floyd）成員羅傑瓦特斯（Roger Water）和007電影的「龐德女郎」蕾雅瑟杜（Lea Seydoux）護送進場，呈現體育、時尚、影劇的跨界合作。

1981年，當時國際網球總會主席夏提耶（Pjilippe Chatrier），決定重新打造法網男單冠軍獎盃，邀請巴黎珠寶設計師設計、製作，並以此紀念1927年法國四位男網選手在台維斯盃擊敗勁敵美國隊奪冠的成績，由於四位球員被稱為「火槍手」，法網男單冠軍獎盃也因此有了「火槍手盃」別名。

今年法網男單決賽不只內容緊張刺激，場邊觀眾席也星光熠熠，巴西退役網球名將庫爾頓（Gustavo Kuerten）法國退役足球明星席丹（Zinedine Zidane）、英國影星休葛蘭（Hugh Grant）都進場欣賞選手英姿。

(中時電子報)

法國退休足球明星席丹(右)，是2018法網男單決賽場邊的大咖觀眾之一。(美聯社)