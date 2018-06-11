2018年06月11日 08:57 中時電子報 綜合報導

運動公益結合世界紀錄 全球人壽打造CSR Plus

號召同仁攜家帶眷 讓「愛與責任」 成為善循環起點

全球人壽多年來致力於將運動結合公益，從海內外棒球賽事到路跑，此次更延伸到不分性別、老少咸宜的萬人瑜珈，並結合民眾的力量創造金氏世界紀錄，讓台灣人的愛心團結起來，不只能愛護健康、參與公益，更可以留下歷史記錄，也顯示全球人壽除了善盡企業社會責任（CSR）之餘，更持續創新CSR作為，打造CSR Plus，將全球人壽「因為愛 責任在」的品牌精神、保險的核心價值延伸到社會的各角落。

讓「愛與責任」 成為善循環起點

長期關注運動及關懷弱勢議題的全球人壽，持續打造「一份公益，多方得利」的公益善循環模式，落實企業社會責任，除了棒球、路跑運動，加入新運動趨勢─瑜珈，邀請所有愛運動、護健康、愛公益的民眾，揪親人好友一起參加「因為愛‧萬人瑜珈」活動，在中正紀念堂兩廳院廣場，現場近3,000人成功挑戰同時間完成完整弓箭步，締造「最多人同時做弓箭步」的金氏世界紀錄，並且捐出部分報名費新台幣20萬元給忠義基金會，幫助失依兒童成長。

長期關懷失依兒教育及成長的全球人壽，秉持「愛與責任」持續透過運動賽事或活動，捐助部份報名費給忠義基金會，成為公益善循環的起點。（全球人壽提供）

全球人壽盼望不僅保戶能擁有全球人壽的用心照顧與守護，也希望能透過萬人瑜珈活動協助失依兒找到安定、溫暖的家，讓失去關懷的孩子因為愛重拾長大的希望，幫助台灣正向能量成長，關懷社會弱勢，持續將「愛與責任」散播至社會每個角落，全心照顧需要的人，發揮企業社會責任最大價值，延伸保險的核心精神、將保戶的肯定，進一步為愛台灣挹注更多幸福能量，成為善循環的起點。

擔任愛心大使的劉真及知名的瑜珈教練Annie也與全球人壽主管們及報名的民眾齊做一分鐘的弓箭步，共有2,713人成功完成在一分鐘同時做出完整弓箭步的紀錄，打破2006年墨爾本2,200多人的成績，Annie也帶領民眾體驗瑜珈，放鬆身心靈的樂趣。

朝幸福企業邁進 號召同仁攜家帶眷參與

全球人壽董事林文惠表示，現代人常常工作家庭兩頭燒，瑜珈對身體而言是很好的紓壓方式，可由內而外的放鬆，讓忙碌的民眾透過簡單的方式，就能多愛自己一點，「愛護健康，也是對家人的責任」。今年是全球人壽第一次舉辦瑜珈活動，大家不分年齡、全家共同參與運動，才能夠達到世界紀錄的目標，度過幸福美好的時光。

持續朝「以人為本，幸福企業」目標邁進的全球人壽，鼓勵同仁落實健康管理，一起打造有口皆碑的運動企業。（全球人壽提供）

持續朝「以人為本，幸福企業」目標邁進的全球人壽，也鼓勵同仁多多報名共襄盛舉，協助同仁做好健康管理，打造有口皆碑的運動企業。光是全球人壽創悅通訊處區經理倪韶謚，就號召了40個人一起參加，八點就抵達中正紀念堂的自由廣場，除了家人全員出動外，還有邀請同事、保戶等一起同樂，倪韶謚很慶幸當天天氣晴朗，讓台灣有機會拿下金氏世界紀錄。

他說，金氏世界紀錄有一定的規範、標準，不是拚人數、隨便做做就可以達成，所以能一起完成這項紀錄，深感與有榮焉，他說「真的很開心可以完成紀錄，這個活動又結合瑜珈、公益和健康，相當有意義。」

有很多熱情的保戶也很積極參與全球人壽的活動，在活動結束後，均表示，「有機會還要再參加」；倪韶謚說，連他父親已經70歲了，還可以跟大家完成任務，超級有成就感。

現場還有全球人壽樂活寶、互動體驗區例如尋找QRcode、填寫問卷便可以抽獎或者獲得小贈品的活動，吸引小朋友的目光，有民眾帶小朋友至體驗區，抽中運動衫等獎品，小朋友都很興奮、開心。

倪韶謚表示，大家一起做瑜珈可說是讓大家有個機會聚在一起，聯絡感情的活動很有意義，而且Annie老師也繼續教大家做一些瑜珈動作，讓更多年齡層的民眾接觸瑜珈這項運動。

推廣全民瑜珈 平衡身心靈

全球人壽提倡健康，推廣運動風氣不遺餘力，3月也曾推出暖身活動-養身瑜珈，結合中醫十二經絡與瑜珈體位法，帶領參與者踏入身心靈的淨化旅程，課程廣受好評，期盼未來能延續瑜珈熱潮。

全球人壽今年首度舉辦瑜珈系列活動，讓民眾在家也能好好放鬆，平衡身心靈。（全球人壽提供）

全球人壽表示，瑜珈是不分性別、老少咸宜的運動，期盼以各種運動方式呼籲民眾愛護健康，也能喚起大家的愛心，一起做公益，關懷社會弱勢，持續將「愛與責任」散播、延伸至社會每個角落。

愛運動有口皆碑 打造績優健康職場

全球人壽自2009年起積極贊助各大賽事，幫助基層棒球訓練，包括「2017第四屆WBSC世界盃少棒錦標賽（U12）」、「2017年全球人壽盃臺灣成棒經典賽」，以及2016年「第11屆亞洲盃（U18）青棒錦標賽」、「讀賣巨人未來之星棒球交流賽」，力挺台灣基層棒球訓練與交流，並獲得各界肯定，已連續3年榮獲教育部體育署「體育推手獎-贊助類銀質獎」，且獲得教育部體育署「105年運動企業認證」殊榮。

同時，也以「我的棒球夢」計劃贊助澎湖馬公高中成立棒球隊，一圓來台參加黑豹旗賽事的夢想；且為持續提升選手們的全方位能力，邀請知名棒球選手張泰山、文化大學棒球隊總教練廖敏雄及世大運棒球國手林安可與施冠宇，組成黃金教練團，舉辦馬公棒球營活動。

全球人壽為提倡同仁運動風氣，做好自我健康管理，也特別開辦「健康體位管理班」及「輕鬆健走班」，利用公司健身房及走廊提倡同仁做好健康管理，且不定期舉辦棒球主題日及贊助聖誕公益路跑活動，力邀同仁攜眷參與，促進家庭和諧，達到工作、生活平衡的狀態，這也是全球人壽一直以來落實「以人為本，幸福企業」精神的企業作為，受衛生福利部國民健康署肯定，2017年獲頒「全國績優健康職場─活力躍動獎」。

全球人壽體認到，經營保險事業不僅要落實對保戶及其家庭的保障、實現夢想，更必須將這份「愛與責任」延伸到社會各個角落，守護需要幫助的人，散播公益力，全面落實公司治理、社會參與、環境保護、關懷弱勢等企業社會責任的4大承諾，將保戶的肯定，轉化為愛台灣的正面力量，實踐「責任，因愛而存在；愛，因責任而完整」，成為善循環的起點，朝永續發展目標邁進。

(中時電子報)