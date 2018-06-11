桌球》再敗陸名將 張本智和日公開賽摘冠

2018年06月11日 09:01 中時電子報 盧品青

14歲的桌球神童張本智和做到了！他在10日的日本公開賽冠軍戰以4-3苦戰擊敗中國大陸名將張繼科，摘下冠軍。張本前一天才在8強戰擊敗馬龍，「兩天內打敗兩位奧運金牌真是不可思議，而且是在家鄉父老面前。」

張本智和得勝後興奮跪地慶祝，然後感動地趴在地上，雖然他前次在中國公開賽4局橫掃張繼科，但是捲土重來的張繼科找回狀態，讓張本陷入苦戰。張繼科曾是頂尖高手，但他很久沒有打國際賽，世界排名已跌出百名外，加上腰傷纏身，他這次的表現十足令人畏懼。

張本開賽就連丟兩局，一度以2-3落後，他獲勝後心有餘悸地說：「我好幾次失去領先優勢，打得非常辛苦。我一周前才打敗過他，但是今天的他判若兩人。我很高興最後贏了，我對我自己說：幹得好！」

張本智和父母是四川人，但他出生於日本，他口中的家鄉父老指的是自然是日本。中國大陸桌壇競爭激烈，張本與父親、妹妹都已歸化日本籍，代表日本出賽，只有母親仍保留中國籍。

張繼科沒能奪冠，但他的勇猛依然獲得陸媒讚賞。張繼科說：「能有這樣的對手是好事，讓我們中國隊以後不再寂寞。」張繼科的復活也讓陸桌球隊再添一員猛將。至於張本智和為什麼這麼厲害？張繼科說：「太快了，他太快了！」

(中時電子報)