空腹大量吃荔枝恐罹「荔枝病」 嚴重會致命

荔枝盛產。示意圖。（王錦河攝）

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中時電子報
/綜合報導
荔枝園滿園結實纍纍。（楊樹煌攝）

荔枝現正盛產，物美價廉，許多人一吃就停不下來，一下就吃掉半箱，但根據《廣西醫學》一篇文章顯示，曾有醫院收治71例荔枝病病患，都是年齡為2至10歲的患者，其中有10例死亡，營養師、醫師表示，空腹大量吃荔枝，恐讓身體出現低血糖症狀，導致身體不適，甚至致命。

《中華網》日前以一篇《空腹吃荔枝10個孩子死亡！醫生的呼籲為所有人敲響警鐘！》報導，在微信流傳，指有醫院曾診治71例「荔枝病」患者，這些患者年齡為2至10歲，其中有10例患者死亡。該篇報導資料來源，是《廣西醫學》刊出的一篇文章，名為《小兒荔枝病71例臨床分析》，作者為廣西欽州第一人民醫院兒科劉瑩。

四川大學華西第二醫院營養科臨床營養師李心儀表示，荔枝病是因為空腹時大量食用荔枝後，引發的低血糖症。荔枝含糖量超過16%，大部分是果糖；空腹時血糖低，此時若大量食用荔枝，身體會在短時間內將果糖轉化成葡萄糖，刺激胰島素大量分泌，而傳遞錯誤的訊息給肝臟，導致出現低血糖症狀。

根據《元氣網》報導，糖尿病學會理事長許惠恒表示，低血糖可能產生冒冷汗、心悸、發抖、全身無力等症狀，重度低血糖將引發腦神經功能受損、抽蓄、昏迷。

李心儀說，兒童血糖平衡能力比成人差，加上兒童的病情發展快，症狀出現速度也比較快，提醒民眾如果出現荔枝病輕度症狀，及時補充葡萄糖溶液就可緩解症狀，並儘速送醫。

她建議飯後半小時是吃荔枝等高糖份水果最好的時機，切忌空腹食用，兒童每次不超過5顆，成人每天食用量也不要超過300克。

荔枝病不是荔枝本身存在有毒物質，而是民眾吃的時機和吃的量不對。

(中時電子報)

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