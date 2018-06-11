吳茂昆強調不是為「拔管」當教長 慘遭網友噓爆

2018年06月11日 09:05 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

台大校長遴選風波至今尚未落幕，教育部前後已換了兩位教育部長，前教育部長吳茂昆在請辭後首次接受媒體採訪，他強調自己從來都不是為了所謂「拔管」而接任教育部長。對於他的說法PTT上的網友卻不認為，反而瘋狂噓爆他。

吳茂昆接受媒體專訪時，提到對台大校長遴選案的看法，他認為一直以來就是基於「學術誠信」原則。校長參選人與企業遴選委員中涉及商業財務關聯性、涉及利益衝突，在國際上的大學遴選皆屬最大禁忌，若是其他候選人、遴選委員、校務會議代表都在不知情況下，就會造成遴選重大瑕疵。因此，教育部希望台大能在符合程序正義下重新遴選，無論選出當選校長，教育部都會尊重。

吳茂昆更表示，台大不把握補正機會，讓人遺憾，未來台大遴選案結果無論如何，其公正性及公信力，恐將永遠帶有瑕疵及疑點。另外，吳茂昆也提到自己請辭教長，一是不希望外界對自己的攻擊，變成教育部推動業務的阻力。二是健康因素。吳茂昆也再度強調自己的赴陸爭議都是合乎規定的，但他後來才知道第二段行程未獲准駁。因此才決定請辭以示負責，「用高標準自我要求」，對於台大案也是同一原則。

不過PTT上的網友對於吳茂坤的說法相當不滿，反而是在底下瘋狂噓他「自己講話打臉自己 還滿屌的」、「自己就沒公信力了，雙重標準民進黨讓人反感」、「校長用學校專利，學校不知道，沒分配利潤，還振振有詞自己是發明人？沒被檢調起訴都算便宜他了」、「就是一個專利小偷呀」、「這麼偉大為啥幹了最短命教育部長？」。

(中時電子報)