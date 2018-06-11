為選情柯P打吳音寧？ 前競選幕僚：很邪惡

2018年06月11日 09:08 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

針對總統蔡英文力挺北農總經理吳音寧一事，台北市長柯文哲回應「總統一旦表態，綠營一定被迫集結，綠營集結，國民黨不打才奇怪」，並感嘆「藍綠惡鬥，恐會打趴台灣」。對此，曾負責柯文哲選舉組織工作的民進黨前副秘書長林宜正接受港媒採訪表示，柯Ｐ打吳音寧「很邪惡」，目的就是要「強調藍綠惡鬥」，讓人民厭惡轉而「支持白色力量」。

據港媒《中評社》報導，林宜正認為柯Ｐ藉由打吳音寧上升至「藍綠對決」，就是要利用社會主要事件去形成藍綠惡鬥的氛圍，讓人民厭惡轉而支持白色力量。台北市選戰現在陷入弔詭局面，若國民黨提名的丁守中和民進黨提名的姚文智無法提升能量，這場選舉將會成為民進黨、國民黨、和柯文哲對決的局勢。以吳音寧的風波來看，丁守中的角色就不見了。而姚文智如果無法將民調提升到25%以上，那麼就只是一個「槓桿的角色」，無關勝負。不過，吳音寧事件是否影響到年底縣市長選戰，林宜正指出由於距投票還有一段時間，現在評論還太早。至於是否有外溢效應，那要看民進黨是否真的與柯Ｐ撕破臉、互相毀滅才能談到，現在柯Ｐ和民進黨還未決裂，候選人本身特質才至關重要。

林宜正強調2014年柯Ｐ大勝連勝文之後，台北市的藍綠基本盤發生變化，慢慢形成選舉不看藍綠，只憑對候選人的好惡來決定的趨勢。林宜正更表示如果柯Ｐ年底輸掉北市長選戰，那麼一定會投入2020總統大選選戰。

(中時電子報)