為選情柯P打吳音寧？ 前競選幕僚：很邪惡

曾負責台北市長柯文哲選舉組織工作的民進黨前副秘書長林宜正接受港媒採訪表示，柯Ｐ打吳音寧「很邪惡」，目的就是要「強調藍綠惡鬥」，讓人民厭惡轉而「支持白色力量」。(圖／本報資料照)

友善列印
中時電子報
/整理報導

針對總統蔡英文力挺北農總經理吳音寧一事，台北市長柯文哲回應「總統一旦表態，綠營一定被迫集結，綠營集結，國民黨不打才奇怪」，並感嘆「藍綠惡鬥，恐會打趴台灣」。對此，曾負責柯文哲選舉組織工作的民進黨前副秘書長林宜正接受港媒採訪表示，柯Ｐ打吳音寧「很邪惡」，目的就是要「強調藍綠惡鬥」，讓人民厭惡轉而「支持白色力量」。

據港媒《中評社》報導，林宜正認為柯Ｐ藉由打吳音寧上升至「藍綠對決」，就是要利用社會主要事件去形成藍綠惡鬥的氛圍，讓人民厭惡轉而支持白色力量。台北市選戰現在陷入弔詭局面，若國民黨提名的丁守中和民進黨提名的姚文智無法提升能量，這場選舉將會成為民進黨、國民黨、和柯文哲對決的局勢。以吳音寧的風波來看，丁守中的角色就不見了。而姚文智如果無法將民調提升到25%以上，那麼就只是一個「槓桿的角色」，無關勝負。不過，吳音寧事件是否影響到年底縣市長選戰，林宜正指出由於距投票還有一段時間，現在評論還太早。至於是否有外溢效應，那要看民進黨是否真的與柯Ｐ撕破臉、互相毀滅才能談到，現在柯Ｐ和民進黨還未決裂，候選人本身特質才至關重要。

林宜正強調2014年柯Ｐ大勝連勝文之後，台北市的藍綠基本盤發生變化，慢慢形成選舉不看藍綠，只憑對候選人的好惡來決定的趨勢。林宜正更表示如果柯Ｐ年底輸掉北市長選戰，那麼一定會投入2020總統大選選戰。

(中時電子報)

誰敢嘴吳音寧 農業專家：綠網軍開始追殺

文章來源：中評社網站

AIT主席莫健今抵台 出席明天內湖… 別小看蔡！洛杉基：言論自由恐在…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。