鈴木愛理15年功力 邊跳邊唱好自在

鈴木愛理在東京巨蛋的大型活動舞台舉行出道紀念活動。（取材自natalie）

友善列印
時報周刊
溫博鈞
鈴木愛理「第4次出道」一鳴驚人，也受一般樂迷注目。（取材自natalie）
鈴木愛理新輯已在台灣樂迷間話題發酵。（豐華唱片提供）

已解散的日本傳奇女團「℃-ute」前主唱鈴木愛理以個人歌手身分首度推出個人專輯《Do me a favor》，受到日流行樂界高度重視，期待這位自9歲就出道表演，已累積15年雄厚現場演出功力的「最強新人」，如何在這次擊出漂亮的一球。

專輯電視廣告也同時造成話題，黑底白字幕的「你知道鈴木愛理嗎？請記住鈴木愛理」文案逐漸擴大效應，有原本不知道他的樂迷查了後看到她過去在℃-ute時期的表演，立刻被她的演出吸引，回應「我記住了鈴木愛理！」在日本iTunes的專輯TOP100榜中堂堂穩坐第3名，僅次於「MAN WITH A MISSION」以及「三代目 J Soul Brothers from EXILE 」

，成績耀眼。

6月9日她在東京巨蛋的大型活動舞台舉行「Debut Meeting Airi Fes. in TOKYO」出道紀念活動，與舞者兩人先以一鳴驚人的首波主打〈DISTANCE〉，展現激烈舞蹈中她從容的唱功；這首歌她也在最近的各音樂節目演唱，被分享在YouTube上，受到熱烈討論，儼然樂壇天后接班人。

正好在1個月後7月9日她將在出道的聖地「日本武道館」舉行首次各唱《鈴木愛理 1st LIVE ～Do me a favor @ 日本武道館～》受訪時她說：「這1個月一定會過得飛快，我會不浪費任何一天繼續前進。能有這麼好的一個機會，我要讓大家看到這就是鈴木愛理！，並要以絕對的自信讓觀眾看到一場好的表演。」

過去一直以團體成員身分表演的她也提到：「在唱片行看到自己的CD在架子上、看到自己的名字在iTunes Store榜上等，在各個地方看到自己本名，讓我感覺到非常的不可思議。」

她曾以「あぁ!」、℃-ute與「Buono!」3個團體成員身分出道，24歳的她這次已是第4次出道，對這次的再出發她說：「深深感覺到一種不同於過去的重量感。」除在ORICON公信榜專輯榜首日獲第5名佳績外，7月9日將舉行的首場日本武道館萬人個唱門票開賣即秒殺，日媒封「最強新人」的她正讓更多人記住了「鈴木愛理」。

數位專輯在台發行中、實體專輯6月15日在台發行，並於「豐華東洋」臉書專頁隨時公開最新情報，有不少粉絲已摩拳擦掌準備搶先珍藏。

(時報周刊)

鈴木愛理專輯新曲〈start again〉（官方YouTube )
蔡依林翻白眼挖鼻孔 「崩壞照」… 富豪狂追 直擊冠軍華姐喜曬百萬…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。