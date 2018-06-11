鈴木愛理15年功力 邊跳邊唱好自在

2018年06月11日 09:35 時報周刊 溫博鈞

鈴木愛理「第4次出道」一鳴驚人，也受一般樂迷注目。（取材自natalie）

鈴木愛理新輯已在台灣樂迷間話題發酵。（豐華唱片提供）

已解散的日本傳奇女團「℃-ute」前主唱鈴木愛理以個人歌手身分首度推出個人專輯《Do me a favor》，受到日流行樂界高度重視，期待這位自9歲就出道表演，已累積15年雄厚現場演出功力的「最強新人」，如何在這次擊出漂亮的一球。

專輯電視廣告也同時造成話題，黑底白字幕的「你知道鈴木愛理嗎？請記住鈴木愛理」文案逐漸擴大效應，有原本不知道他的樂迷查了後看到她過去在℃-ute時期的表演，立刻被她的演出吸引，回應「我記住了鈴木愛理！」在日本iTunes的專輯TOP100榜中堂堂穩坐第3名，僅次於「MAN WITH A MISSION」以及「三代目 J Soul Brothers from EXILE 」

，成績耀眼。

6月9日她在東京巨蛋的大型活動舞台舉行「Debut Meeting Airi Fes. in TOKYO」出道紀念活動，與舞者兩人先以一鳴驚人的首波主打〈DISTANCE〉，展現激烈舞蹈中她從容的唱功；這首歌她也在最近的各音樂節目演唱，被分享在YouTube上，受到熱烈討論，儼然樂壇天后接班人。

正好在1個月後7月9日她將在出道的聖地「日本武道館」舉行首次各唱《鈴木愛理 1st LIVE ～Do me a favor @ 日本武道館～》受訪時她說：「這1個月一定會過得飛快，我會不浪費任何一天繼續前進。能有這麼好的一個機會，我要讓大家看到這就是鈴木愛理！，並要以絕對的自信讓觀眾看到一場好的表演。」

過去一直以團體成員身分表演的她也提到：「在唱片行看到自己的CD在架子上、看到自己的名字在iTunes Store榜上等，在各個地方看到自己本名，讓我感覺到非常的不可思議。」

她曾以「あぁ!」、℃-ute與「Buono!」3個團體成員身分出道，24歳的她這次已是第4次出道，對這次的再出發她說：「深深感覺到一種不同於過去的重量感。」除在ORICON公信榜專輯榜首日獲第5名佳績外，7月9日將舉行的首場日本武道館萬人個唱門票開賣即秒殺，日媒封「最強新人」的她正讓更多人記住了「鈴木愛理」。

數位專輯在台發行中、實體專輯6月15日在台發行，並於「豐華東洋」臉書專頁隨時公開最新情報，有不少粉絲已摩拳擦掌準備搶先珍藏。

(時報周刊)