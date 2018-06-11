找到人了！ 中市警以手機視訊助尋回恩愛老伴

員警利用手機視訊功能，讓這對恩愛的高齡夫妻相認，雙方都露出開心笑容，順利讓兩人重聚。（盧金足翻攝）

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台中市員警巡邏經逢甲大學前，見一名獨坐輪椅的婦人，原來是老公推她來校園散步後，疑走失不知去向。（盧金足翻攝）

台中市政府警察局第六分局西屯派出所員警，日前巡邏行經逢甲大學門口時，發現1名老婦人獨自坐在輪椅上，茫然不知所措，主動上前詢問，婦人稱老公推著她至學校內散步，但後來老公就不知去向。恰巧民眾報案稱逢大路有名老人疑似走失，另名員警到場處理，聽到無線電訊息，猜想可能是婦人的老公，員警立即聯繫，並利用手機視訊功能讓雙方互看確認，當員警看到2人開心雀躍的神情，就知道找對人了。

台中市的員警很機警！靠著手機視訊功能，在 人潮眾多的逢甲夜市，快速幫助因走失焦急的高齡夫妻找到對方。

台中市政府警察局第六分局西屯派出所警員黃立陽、樓宏漪日前晚上八點多執行巡邏勤務時，見1名老婦人獨坐輪椅上，詢問之下，老婦人說，老公推著她至逢甲大學校園散步學校內散步，但後來2人就失散了。

剛好民眾報案稱逢大路有名老人疑似走失，另名員警到場處理，正在逢甲大學前協助老婦尋人的員警，聽到無線電訊息

，猜想可能是婦人的老公，立即聯繫後，並利用手機視訊功能讓雙方互看確認，這對恩愛夫妻馬上露出安心的笑容，確認人找到了。

員警駕駛巡邏車載送婦人至逢大路與老公會合，夫妻倆人相聚樂開懷，83歲李老先生為退休軍官，晚上推著行動不便的太太出門散步，卻將太太遺忘在學校門口，要返家時才想起太太不見了，站在路旁不知所措。

幸好在警方協助下夫妻相聚並護送回家，員警熱心服務獲街訪鄰居一致好評，警方也呼籲，家中若有失智症狀長輩，可向失蹤老人協尋中心申請製作「愛的手鍊」，讓有走失之虞者，能盡速順利返家團圓。

(中時 )

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