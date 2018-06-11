法網》仍熱愛競爭 納達爾：直到身體不行了才會放手

2018年06月11日 09:36 中時電子報 陳筱琳 /綜合報導 /綜合報導

「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）順利在2018年法國網球公開賽連霸，生涯在法網11度打進男單決賽通通帶走冠軍，面對今年賽季受傷，原本還不確定是否能好好準備他最愛的紅土賽季，到再一次稱霸羅蘭蓋洛斯（Roland Garros，法網比賽場地），賽後納達爾抱著冠軍獎盃，笑得跟拿到聖誕節禮物的孩子一樣開心。

「你無法扭轉年紀增長、時間流逝的事實。」已經32歲的納達爾說，「手錶上的秒針不停往前走，如果7、8年前你們告訴我，我會在32歲這年再度高舉法網男單冠軍獎盃，我會跟你們說這簡直是異想天開，但現在，我們站在這兒。」

頒獎典禮時，納達爾擦去眼中的淚水，「我只是試著持續享受比賽，認真打好每一球，直到我的身體再也無法繼續下去，而我對於網球比賽還有很高的喜悅，直到這份感覺改變的那天，才會去做別的事，但我一點都不擔心。」

32歲的納達爾拿下生涯第17座大滿貫冠軍，賽後跟法網冠軍獎盃合照時，擺出俏皮的表情。(路透)

為了每一分拚命移動腳步、拉起球拍回擊的納達爾，在第三盤一度持拍的左手出現抽筋狀況，賽後他說：「當時感覺無法移動左手跟手指，無法控制中指，就很直覺的衝到休息區舒緩一下狀況。」

網球比賽在1968年公開化以來，納達爾在大滿貫決賽7次在沒有丟超過一盤的情況下奪冠，而且生涯在法網的戰績是86勝2敗，其中兩敗分別是2009年第四輪不敵瑞典索德林（Robin Soderling）、2015年8強賽飲恨塞爾維亞喬柯維奇（Novak Djokovic），而且在紅土有著57座冠軍的紀錄，是網球賽事公開化以來紅土最多冠選手，「紅土之王」名符其實。

(中時電子報)