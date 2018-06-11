別小看蔡！洛杉基：言論自由恐在未來兩年被打回原點

身兼民進黨主席的總統蔡英文。(中時資料照)

友善列印
中時電子報

北農總經理吳音寧爭議不斷，民進黨卻仍傾全黨之力保吳音寧。此外，對抗「假新聞」，民進黨立委出手提案修《社會秩序維護法》，凡散布假新聞、假消息者，最重可拘留3天。對此，自由作家洛杉基說蔡政府坐實新一波「綠色恐怖」，不讓白色恐怖專美於前。洛杉基直言，不要小看蔡總統的意志，言論自由恐怕會在未來這兩年間，被蔡總統打回原點。

蔡總統日前曾表示，假新聞及謠言對施政造成嚴重干擾，日前在民進黨中常會上也舉近日飽受攻擊的北農總經理吳音寧為例，強調希望府院黨齊動員，不讓假新聞誤導人民；行政院長賴清德日前還下令政院設置「即時新聞澄清專區」，政院轄下部會分別設有類似專區，提供民眾查詢。綠委邱志偉、蘇震清提案修《社維法》第63條，新增「未經查證在網路散播傳遞假新聞、假消息，足以影響公共之安寧秩序者」，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，法案目前交付委員會審查。

對此，洛杉基說日前他寫了一篇文章《共產黨的一黨專政vs民進黨的一黨獨大》提醒民眾，民進黨正假借民主之名、行獨裁之實；一邊嚷著要轉型正義、向白色恐怖及蔣介石開刀，一邊卻在模仿白色恐怖及國民黨早期的一黨獨大、黨國不分，要讓民進黨繼承老國民黨，實現完全一黨獨大、唯我獨尊。

洛杉基提及，這幾年，蔡政府從拔管事件開始，傾全政府之力挺吳音寧，以及把所有反政府的言論視為「假新聞」，要修法處以刑事拘留，完全坐實了新一波的「綠色恐怖」，不讓白色恐怖專美於前。他說蔡英文把手伸進校園、農會、農陣、黨產會、促轉會等手法，也讓人看到她摧毀政敵KMT、割喉割到斷的鋼鐵意志，完全不輸蔣介石鬥爭宿敵共產黨。他說「不要小看蔡總統的意志，陳菊、呂秀蓮曾經坐過牢爭取而來的言論自由，恐怕會在未來這兩年間，被蔡總統打回原點！」

(中時電子報)

文章來源：洛杉基臉書

蔡怒嗆陳吉仲？黃創夏：民進黨中央羅生門有新故事了
為選情柯P打吳音寧？ 前競選幕僚… A7合宜宅汙水處理 蘇貞昌喊水堅…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。