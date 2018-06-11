別小看蔡！洛杉基：言論自由恐在未來兩年被打回原點

2018年06月11日 09:41 中時電子報 謝雅柔

北農總經理吳音寧爭議不斷，民進黨卻仍傾全黨之力保吳音寧。此外，對抗「假新聞」，民進黨立委出手提案修《社會秩序維護法》，凡散布假新聞、假消息者，最重可拘留3天。對此，自由作家洛杉基說蔡政府坐實新一波「綠色恐怖」，不讓白色恐怖專美於前。洛杉基直言，不要小看蔡總統的意志，言論自由恐怕會在未來這兩年間，被蔡總統打回原點。

蔡總統日前曾表示，假新聞及謠言對施政造成嚴重干擾，日前在民進黨中常會上也舉近日飽受攻擊的北農總經理吳音寧為例，強調希望府院黨齊動員，不讓假新聞誤導人民；行政院長賴清德日前還下令政院設置「即時新聞澄清專區」，政院轄下部會分別設有類似專區，提供民眾查詢。綠委邱志偉、蘇震清提案修《社維法》第63條，新增「未經查證在網路散播傳遞假新聞、假消息，足以影響公共之安寧秩序者」，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，法案目前交付委員會審查。

對此，洛杉基說日前他寫了一篇文章《共產黨的一黨專政vs民進黨的一黨獨大》提醒民眾，民進黨正假借民主之名、行獨裁之實；一邊嚷著要轉型正義、向白色恐怖及蔣介石開刀，一邊卻在模仿白色恐怖及國民黨早期的一黨獨大、黨國不分，要讓民進黨繼承老國民黨，實現完全一黨獨大、唯我獨尊。

洛杉基提及，這幾年，蔡政府從拔管事件開始，傾全政府之力挺吳音寧，以及把所有反政府的言論視為「假新聞」，要修法處以刑事拘留，完全坐實了新一波的「綠色恐怖」，不讓白色恐怖專美於前。他說蔡英文把手伸進校園、農會、農陣、黨產會、促轉會等手法，也讓人看到她摧毀政敵KMT、割喉割到斷的鋼鐵意志，完全不輸蔣介石鬥爭宿敵共產黨。他說「不要小看蔡總統的意志，陳菊、呂秀蓮曾經坐過牢爭取而來的言論自由，恐怕會在未來這兩年間，被蔡總統打回原點！」

(中時電子報)