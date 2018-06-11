A7合宜宅汙水處理 蘇貞昌喊水堅凍或謊話連篇!？

新北市長參選人蘇貞昌。（葉書宏翻攝）

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中時電子報
/綜合報導

A7合宜宅汙水處理問題一度成為新北市藍、綠市長參選人攻防焦點，蘇貞誇口他在24天內，完成新北市府兩年來無法處理的汙水問題。但在新北市府發佈新聞稿後，蘇貞昌突改口「事情已經解決了就很好，不必再噴口水了」。為何解決A7合宜宅汙水是大功一件，選戰經驗豐富的蘇貞昌不打了，令人訝異！

蘇貞昌誇口稱他完成新北市府兩年來無法處理的汙水問題，源至4月26日國民黨新北議長蔣根煌拜託他幫忙，指這是地方事情就是蘇貞昌的事情；一個月不到，5月21日蘇貞昌宣布，汙水處理廠桃園市政府要發包，施工兩年時間會將汙水專管街到南崁溪；所需經費是他拜託行政院長賴清德，協助相關經費，整件事情完全解決。營建署6月6日並發新聞稿，強調新莊地區民眾與議會多次陳情，內政部與蘇貞昌積極協調，桃園市府同意未完成先行施作接管排放，可提早達成污水不排放至新北的目標；新聞稿「感謝蘇前院長之居中協調及桃園市政府配合，使本案建設能如期進行」，完全展現蘇貞昌「喊水堅凍」的政治實力。

不過，新北市府發言人張其強指出，A7合宜宅汙水處理方式去年底已確定，今年4月20日就上網公告招標，反駁蘇貞昌自誇24天解決，指「真相根本全案早就已經定案」。並對營建署新聞稿指出「感謝『蘇前院長』居中協調」，質疑蘇貞昌是用「前院長」還是「市長參選人」參與？用什麼方式協調、又協調了什麼？說別人行政不中立，那營建署新聞稿就是老縣長逼著行政機關不中立？

在協調會議、往返公文佐證下，蘇貞昌「喊水堅凍」瞬間變成「謊話連篇」，而且他質疑對手「行政不中立」的指責，完全適用在他身上，只怪「衝衝衝」過頭了。蘇貞昌見勢頭不對，「丞相起風了」，火會回燒到自己，蘇趕緊改口「解決污染的問題，應該市民之福，希望不要再噴口水了」，希望新北市民忘掉「喊水堅凍」糗事。

(中時電子報)

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