川金會》讓北韓棄核不是目標 北京到底要甚麼

2018年06月11日 09:54 中時電子報 楊幼蘭

美國總統川普和北韓最高領導人金正恩都已抵達新加坡，12日即將舉行以平壤棄核為焦點的世紀峰會。然而，北京所發揮的影響力卻不容忽視。

BBC新聞網的分析指出，北京是平壤唯一的重量級長期盟友，也是華府最強大的戰略對手。而川金峰會是否能成功達成任何協議，它都將扮演決定性的關鍵要角。

儘管川普與金正恩是台上萬眾矚目的焦點，但令人好奇的是，台下的重量級推手究竟要什麼？

簡單說，就是穩定。

換句話說，北京最不樂見的，便是邊界出現戰爭一觸即發的狀況。它太了解平壤的偏執，又不信任華府難以捉摸的總統。而它真正擔心的，就是美國與北韓間可能導致軍事誤判和緊張升高的唇槍舌劍。

在相關考量下，對北京來說，回歸外交與對話似乎才能達到目的。

雖然近年來北京對平壤似乎逐漸喪失耐心，但北韓畢竟是老盟友，而美國仍是它們共同的戰略對手。

雖然中國佔了北韓對外貿易的90%，但北京並未迫使平壤上談判桌。它或許簽署了聯合國對北韓最嚴厲的制裁，但同時也主張，愈是讓這孤立的國家發展經濟，平壤就愈不會一心追求核威懾力。

分析指出，金正恩會動身到新加坡出席川金峰會，是按個人意願，並基於自身的戰略動機。而北京會經濟制裁北韓，主要也是為了自身的目的。但北京仍能有效地提醒平壤，它不能完全忽視中國人的利益。

而北韓也心知肚明，北京對鄰國經濟崩潰的擔憂，遠勝於對平壤擁核的憂慮。

(中時電子報)