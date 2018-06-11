日新幹線傳喋血命案 專家建議設行李感應器

2018年06月11日 10:03 中時 黃菁菁

日本JR東海道新幹線「希望號」（nozomi）列車10日發生1死兩傷的隨機殺人事件。過去新幹線也曾發生引火自焚並牽連其他乘客的事件。日本2020年即將舉辦東京奧運會，專家建議，應在車站剪票口開發、設置可檢測危險物品的新型感應器。

JR東海指出，東海道新幹線每天有365班行駛，東京等大站每3分鐘就有1班「希望號」新幹線發車或抵達。1天進出的旅客約達45萬人，車站的空間也很有限，所以要像機場一樣，在搭車前檢查旅客行李實有困難。

2015年6月「希望號」新幹線新橫濱開往小田原車站的列車內，有1名男性在車廂內試圖潑油引火自焚，導致1名女乘客死亡。

該事件發生後，JR旗下的公司都陸續在新幹線車廂內和兩節車廂連結處加裝監視器。JR 東海至2017年12月已有約9成的列車設置完成。由16節車廂組成的1列列車約設置105台監視器，隨時攝影、監控。

在列車乘組員的因應態勢方面，除加強車內巡邏外，還反複進行緊急應變演習，但仍未能防止這次慘劇的發生。

熟悉日本鐵道安全的關西大學教授安部誠治在接受《時事通信社》採訪時指出，「新幹線也應該採取像飛機般的安全對策。」

「應該趕快開發出，當旅客通過剪票口時，不用降低速度，即可檢測出旅客行李中是否有危險物品的感應器，同時也應該考慮，賦予車掌和站員等工作人員可以檢查旅客行李的權限。」

(中時 )