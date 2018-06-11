網球》納達爾超越費德勒？英球迷不認同

網球名將納達爾(左)與費德勒。(美聯社)

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中時電子報

現役網球選手中，誰是最偉大的運動員？人選不外乎是瑞士天王費德勒(Roger Federer)、西班牙蠻牛納達爾(Rafael Nadal)、美國球后小威廉絲(Serena Williams)。若是由ESPN來挑，小威可能排第1，但是到英國就不同了。

英媒《每日星報》票選現役最偉大的運動員，前3名不意外是費德勒、納達爾、小威廉絲。然而得票率差距很大，費德勒一舉囊括了52%的選票，納達爾僅24%，小威更只有8%。可見費德勒在英國的球迷很多。

一些美國媒體不斷宣揚女子網球員的成就可與男子相提並論，強調小威早已勝過男網選手，《今日美國》的作家還挖苦費德勒不肯承認小威更強。事實是在英國球迷心中，打球優雅又不失狠勁的費德勒才是天下第一。

費德勒打不過納達爾(生涯15勝23敗)，納達爾左手正拍的上旋球天生就是費德勒單手反拍的剋星，在紅土上更是把費德勒打著玩。老球王阿格西(Andre Agassi)曾吐槽說：「一個被勁敵打敗這麼多次的選手，不能稱之為最偉大的選手。」

然而費德勒不像納達爾那樣專注在紅土，他的大滿貫平均分布於澳網(6冠)、溫網(8冠)、美網(5冠)，特別是象徵著網壇最高榮譽的溫網就在倫敦，費德勒歷史性摘下8冠自然成為英國球迷心中的頭號男神。

(中時電子報)

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