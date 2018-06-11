三井outlet年底開幕海生館呢？市議員楊典忠要求加速海線建設

2018年06月11日 10:23 中時 陳世宗

台中市議員楊典忠11日針對高美濕地體驗館與海洋生態館提出質詢，他表示，市府積極推動台中港2.0計畫，但同樣是港區的建設工程，三井outlet現在急著徵才招商，年底即將開幕營運，體驗館與海生館卻遙遙無期；他要求市府應該做好公共工程管控，加速海線兩館的進度。

建設局長黃玉霖指出，未來海生館要引進海水及活體展示所以需增加預算，正與觀旅局積極評估經費中；廠商認為海生館條件好，經費還在精算中，如果出來必會向議會報告！目前整體結構體已經完成，正進一步招商中，希望引進全國或亞洲最好的團隊進駐，藉此吸引人潮及帶動觀光。

台中市政府106年提出「台中港2.0」計畫，主要是將台中港區海岸線分成3大區塊，北區高美濕地維持生態、觀光功能，中區梧棲漁港為商業、休憩功能，南區則為製造業與離岸風電組裝碼頭；3大區塊串聯起來讓台中港成為一個結合商務、觀光、生態的多功能港口重鎮。

市議員楊典忠表示，高美濕地體驗館去年已完工，卻因為等待南邊停車場與20米道路開闢工程，直到今年5月22日才順利OT委外簽約；海洋生態館的進度在市長施政報告與建設局業務工作報告都寫107年6月完工，但是卻聽說後續還有空調與維生系統工程，倘若後續工程驗收與移交觀旅局進行OT委外，開幕營運恐怕要等到下屆市長任期。

楊典忠認為，地方建設可以帶動地方經濟、觀光發展，市民無不引頸期盼公共建設的完工，但是政府在重大建設前都應做可行性評估與環境調查，要蓋就要做最符合民眾需要的建設，很多民眾想一睹700公噸大洋缸的海洋生物盛況，千萬不要讓地方民眾失望，他要求市府加速海線公共工程建設，高美體驗館與海洋生態館應趕快開幕營運。

(中時 )