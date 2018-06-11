認養也是享受！台中市動物之家打造五星級貓屋

來台中市動物之家的民眾，認養貓咪之前，可以進入貓屋與貓咪長時間互動，確認雙方是否「投緣」。（盧金足攝）

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台中市動物之家打造五星級貓屋，提供貓咪舒適生活空間，貓屋布置成模擬人類家庭環境。（盧金足攝）

「我家有床舖、有沙發、還有電視，我住在台中市動物之家，喵嗚～」讓流浪小貓像家貓一樣，躺在貓屋的沙發上看電視，享受生活的小確幸，也幫助流浪貓提早適應居家環境。這是台中市動物之家為流浪貓打造五星級貓屋，比飼主幫寵物設計的還豪華，民眾不必在籠子外尋找想認養的貓，而是可以進入貓屋與貓咪長時間互動，確認雙方是否「投緣」。

政府機構的動物收容中心，也有舒適的設備和環境！台中市動物之家布置五星級貓屋，提供貓咪舒適生活空間，貓屋布置成模擬人類家庭環境，還不定期更換房型，從「粉紅城堡」、「湛藍王座」到現在改造為積木風格的貓屋，讓貓咪們在貓屋裡自由活動。

前來認養的民眾可在貓屋觀察貓咪在家行為，並與牠們互動，使貓咪在被認養後，快速與新主人建立信任關係，台中市動物保護防疫處統計，每月約收容500隻犬貓，有300多隻獲認養機會，中市2017年2月已實施犬貓零撲殺，鼓勵民眾認養不棄養。

台中市動物保護防疫處處長林儒良表示，動物之家的貓屋師法美國舊金山動物收容所，模擬人類家庭的環境，以溫馨舒適貓屋取代冰冷貓籠，讓束縛的壓迫感消失，還規畫貓咪太妃椅、體操跳台等，提供貓咪各種娛樂。

可愛又溫暖的貓屋，都是動保處員工合作設計，壁貼與油漆自力完成，之前貓屋家具中的沙發床板，是公務上的汰換品，買布料重新包裝，窗簾向店家採購滯銷貨節省支出，只用少許金錢，讓貓咪享受小確幸。動保處邀請愛貓人士來貓屋走走，向牠們伸出友誼之手，一起支持認養活動，為貓咪找到溫暖的家。

(中時 )

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