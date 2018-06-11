影》鷹眼！太空人教頭逮到投手犯規率隊贏球

2018年06月11日 10:37 中時電子報 蔡銘仁

Keone Kela, Messing With Timing/Quick Pitch.



Ninja Tip: Quick pitches can be effective. Just be sure there are no runners on base.



The dual balk call was a nice touch. Look for those guys on the US team, when Synchronized Umpiring becomes an Olympic Sport. pic.twitter.com/zmpgEtxc8Y — Rob Friedman (@PitchingNinja) 2018年6月10日

太空人總教練辛屈(A.J.Hinch)的洞察力，可真不是蓋的！太空人今(11日)對戰遊騎兵，前8局兩隊戰成平手，9上太空人進占二三壘，關鍵時刻，辛屈突然走上場跟裁判議論，因為逮到了投手犯規，結果抗議成功，太空人因而攻回致勝分，以8比7驚險斬獲五連勝。

當時太空人面對遊騎兵投手奇拉(Keone Kela)，製造二三壘有人契機；2出局後，輪到蓋提斯(Evan Gattis)上場打擊。球數2好1壞時，奇拉投出第4球，被判定壞球，場上4個裁判，加上打者跟投捕手，沒人察覺有任何異狀，只討論著蓋提斯有沒有出棒過半。

這時辛屈認為奇拉有「突襲投球」之嫌，上場議論；4個裁判討論後，判定奇拉投手犯規，太空人兵不血刃攻得超前分。這下換遊騎兵總教練班尼斯特(Jeff Banister)有意見，氣沖沖和裁判理論，但結局截然不同，班尼斯特抗議無效，還遭到驅逐出場，最後遊騎兵也輸球。

一般投手在把球投出前，必須有一個將投手手放進手套的明確停頓動作，稱為「Setting up」，在壘上無人時，被抓突襲投球會記壞球1顆，若壘上有人，則會構成投手犯規。這回奇拉就是少了明確停頓的「Setting up」，被抓投手犯規。

「那是古怪的動作，包括裁判團在內，沒人注意到這件事。」辛屈表示，奇拉在三壘沒人時，常會這樣投球，「當三壘有人時，這是違規的動作，他很專注面對打者，選擇快速投球，不過這是不能做的動作，那是個投手犯規，裁判開會後，也做出正確的判決。」

若奇拉是採壘上無人的「揮臂式投球」，那球就沒問題，但奇拉並沒有這麼做。班尼斯特不滿的是，場上沒人說那是投手犯規，辛屈抗議後卻改判，「我得到的解釋是，奇拉沒向任何人宣告會用揮臂式投球。不幸的是，我從沒見過這種沒投手犯規，變成被判投手犯規。」

(中時電子報)