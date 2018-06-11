神界里長伯 人間里長 共用里長辦公室

2018年06月11日 10:27 中時 黃國峰

走進南屯區三義里長辦公室，怎會有里民在這焚香拜拜，仔細一問，原來是土地公就在辦公室裡，許多里民前來參拜都覺得靈驗，雖然只是侷限在一角但法力博大，還有人被託夢前來參拜接受指點，有著不少傳奇故事。

三義里長陳惠鈴指出，最早三義里與三和里同屬三厝里，大家同供奉三塊厝舊庄土地公廟土地公，後來都市重劃，廟剛好在大馬路上，土地公廟就搬遷至三和里黎明東街現址，稱為三旺福德廟，後來變成了三和里獨有，大家也不去爭，里民到鹿港去重新雕刻一尊，再請回來這邊，成了現在供奉的土地公。

本來陳惠鈴也積極找地要蓋土地公廟，但土地公曾托一些人來告訴她「不用擔心，隨緣即可。」有些師兄、師姐也來告訴她土地公也不急著離開，有祂的打算，不用掛心。從此陳惠鈴就不再掛心，專心里民事務，土地公則有自己的管委會、財務，自己完全不經手；自己因為也有宗教方面的靈修，因此每天看著土地公也很歡喜，覺得溫馨。

也有不少人來還願，有請布袋戲來、有捐錢的，附近房仲業、建設公司也常來，還有人被土地公托夢，來解決一些疑惑，夢中連怎麼來的路線都有，也有人就像使者一樣，一進來與土地公說些話後，就跟陳惠鈴說，土地公有提醒該辦那些事，也有許多修行者來看了說，這尊土地公求偏財、求明牌是沒用的，只有功德福報的人來求正財，才能增加更大的福氣能量。

(中時 )