對吳音寧沒轍 陳敏鳳：蔡英文選戰後準備完蛋

北農總座吳音寧（左圖）、蔡英文總統（右圖）。（合成圖／本報系資料照片）

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中時電子報

面對北農總經理吳音寧惹出的風波，總統蔡英文上周於民進黨中常會力挺，並提及吳是位「有理想、會做事的人，但可能不是很熟悉政治的人」，吳音寧躲過下台命運。資深媒體人陳敏鳳在《NOWnews》投書指出，蔡英文若與吳音寧一樣自況處理國政無誤，那2018年大選結束之際，也是蔡英文麻煩之時。

陳敏鳳表示，蔡英文上任兩周年，推動了年金改革，獲不少綠營人士支持，但民調卻毫無起色，代表民眾對蔡執政的滿意度持續下降，加上小錯不斷累積，民調也不斷探底。

陳敏鳳指出，包括了之前的短命教長吳茂昆，如今又爆發了吳音寧風波，顯見蔡英文的用人問題，重數據、學者官僚，用人小圈圈，不是舊同事就是舊幕僚，或是小英基金會、新境界基金會等，都有脈絡可循。

陳敏鳳認為，蔡英文2008年接下民進黨主席一職，帶領黨走出扁案以及坦護風氣的時期，許多中生代黨工已經茁壯，到了能發揮之際，如今卻只有洪耀福躍於檯面，很多跟著民進黨成長的人，也得不到該有的提拔，這也看懂了蔡英文心中的民進黨，是從2008年開始，之前的一概不算。

陳敏鳳強調，蔡英文力挺吳音寧越過了很多層級，社會當然會有所質疑，如今民眾怎麼看待這件事情是重點，蔡英文若與吳音寧一樣自況處理國政無誤，只是沒有溝通好，那可是大錯特錯，不少人醞釀著，「2018年選戰結束之際，就是蔡總統麻煩之時」。

(中時電子報)

文章來源：名家論壇》陳敏鳳／救了吳音寧 蔡英文能救自己嗎？

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