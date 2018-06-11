泡棉製成白紗 長榮女中畢展有看頭

2018年06月11日 10:36 中時 洪榮志

今年邁入131周年的台南市長榮女中，3年前從純女校綜合型高中改制為男女兼收的技術型中學後，今年家政群科的成果展舞台上，首度出現男畢業生走秀的畫面；同時，在模特兒造型上，更有學生利用白色泡棉雕刻縫製成婚紗，還有學生現場二胡演奏出場音樂，更有民俗舞蹈伴舞，不僅創意十足，也展現多元技藝。

長女今年畢展的主題為「舞動幸福‧花樣漫舞」，首先登場的靜態展，由餐旅群科學生結合中國茶道及西式調酒的創意表演揭開序幕，各科學生也展現3年所學；多媒體科學生還將網紅、酸民、屁孩等角色設計成桌遊，凸顯網路霸凌的傷害；應用外語科則設計英文版的射飛鏢、彈珠台；餐飲科展出中西餐、烘焙等料理並在現場烤製長女雞蛋糕；觀光科則設計導覽遊程，介紹台灣及日本知名的賞花景點。

此外，美容科、時尚造型科、時尚模特兒科的動態展更是活動焦點。大約1年前，校方即透過台步海選出走秀的模特兒，隨即搭配技術者展開分組籌備製作。每個模特兒身上的行頭，從頭到腳的髮妝、飾品、服裝、鞋子，都是學生純手工打造，耗時近1年的時間才大功告成。

有學生利用一般用做鞋墊、地墊的白色泡棉，製成婚紗禮服、頭飾與捧花。由於泡棉較硬，一經拉扯就破裂，車縫過程讓學生吃足苦頭，一件衣服少說要車壞7、8次；衣服上的簍空花紋，則是運用筆刀雕刻技法，立體花朵的花瓣，還要利用熨斗加熱讓泡棉捲曲才能塑形，難度雖高，但特殊質感也展現另類又獨特的婚紗風情。

活動還結合各國傳統慶典，如巴西嘉年華、印度寶萊塢設計而成的異國風民俗服飾、文藝復興時期的巴洛克宮廷服裝，更有學生運用廢報紙結合超輕土打扮成蝦子、水母、孔雀魚等海底生物，呼籲各界重視海洋生態的保育。

在各組展出中，不僅看到整體造型的功力，也展現在校多元學習的成果，像是「青‧瓷」組的表演，就有學生現場二胡演奏「青花瓷」搭配民俗舞蹈水袖當開場演出，令人驚豔。

(中時 )