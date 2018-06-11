世足》十大帥哥(中)：梅西、吉魯鬍子型男 帥比索爾

2018年06月11日 11:06 中時電子報 陳筱琳 /專題報導 /專題報導

留著鬍子的梅西，增添成熟男人味。(取自梅西Instagram)

2018俄羅斯世界盃足球賽14日開幕，球員們不只腳下功夫了得，還有許多顏值不輸電影明星、身材可比模特兒的「天菜」，本報特地選出10位優質球員，今天（11日）送上包括阿根廷球星梅西（Lionel Messi）在內的4位蓄鬍的性格型男，讓女球迷們感受他們Man Power。

◎阿根廷 梅西（Lionel Messi）

◎生日：1987.6.24（30歲）

◎位置：前鋒

這是上屆世界盃沒有鬍子的梅西，跟這屆的蓄鬍造型相比，女球迷們pick哪一個？(路透資料照)

上屆世界盃梅西的臉上還相當乾淨，本屆則留了落腮鬍，更有三十而立的成熟姿態，這可能是梅西球員巔峰時期最後一次世界盃，之後可能就要開始交棒給年輕選手，他很想要把握機會，追逐個人足球生涯第一座大力金盃。

包括兩屆美洲盃及上屆世界盃，梅西跟阿根廷國家隊已經三度在大賽的決賽鎩羽而歸，他說：「好幾次我在輸掉決賽後哭泣，現在我再度有著對世界盃冠軍的美夢，這是我一直以來的夢想。」

◎法國 吉魯（Olivier Giroud）

◎生日：1986.9.30（31歲）

◎位置：前鋒

法國足球隊大將吉魯在友誼賽前額被撞傷縫了6針，貼上一大塊紗布。(美聯社)

吉魯擁有一雙藍眼睛，加上帥氣油頭、率性鬍子，也是上屆世界盃讓女球迷眼睛一亮的帥哥球員之一，本屆是球隊進攻主要箭頭，但是9日在對美國的友誼賽，和美國球員米亞茲加（Matt Miazga）相撞頭部出血，傷口縫了6針，所幸沒有腦震盪，和隊友搭上前往俄羅斯的飛機，左前額則貼上一大塊紗布，帥氣度還是有87%。

能代表法國足球隊出賽，吉魯好驕傲。(取自吉魯Instagram)

吉魯曾幫知名品牌Hugo Boss拍攝香水廣告，雖然有開設Instagram官方帳號，但是從2013年10月18日之後，就沒有更新。

◎德國 胡莫斯（Mats Hummels）

◎生日1988.12.16（29歲）

◎位置：後場

德國足球員胡莫斯外型兼具德國人的高大及南歐人的性感，這樣看著妳，能不投降嗎？(取自胡莫斯Instagram)

胡莫斯外型有德國人的高大身材、也有南歐人的性感，上過時尚雜誌封面，也是Hugo Boss找來合作的足球明星之一，曾為該品牌設一系列形象照，身高191公分穿上筆挺西裝，搭配深棕色頭髮、憂鬱眼神及連鬢鬍，模樣英氣逼人，女孩們怎麼不注意到他呢？

胡莫斯這側顏，很可以！(取自胡莫斯Instagram)

由於2022年卡達世界盃將在冬天舉行，對於部分屆時年紀較大的球員來說挑戰更大，胡莫斯之前受訪時透露，俄羅斯可能是他個人最後一次世界盃，女球迷們可要把握這次機會好好欣賞胡莫斯場上英姿。

◎巴西 阿利森（Alisson Becker）

◎生日：1992.10.2（25歲）

◎位置：守門員

揹著樂器的阿利森，更像個鄰家男孩呢！(取自阿利森Instagram)

阿利森是這四位鬍子型男中年紀最小的，也是第一次參加世界盃，藏在濃密鬍子之後的，可是一張可愛的帥臉呀，而且笑起來相當可愛，有迷人笑眼，更代言過Emporio Armani，帥度絕對有保證。

阿利森雙手高舉指向天空，慶祝球隊獲勝。(取自阿利森Instagram)

雖然年紀輕輕，阿利森已經結婚生子了，也常在社群網站曬全家福，是個具備球技、愛家的暖男，姐姐妹妹們就好好欣賞他守護巴西球門的專注模樣吧！

(中時電子報)