世足》十大帥哥(中)：梅西、吉魯鬍子型男 帥比索爾

2018俄羅斯世界盃足球賽14日開幕，球員們不只腳下功夫了得，還有許多顏值不輸電影明星、身材可比模特兒的「天菜」，本報特地選出10位優質球員，今天（11日）送上包括阿根廷球星梅西（Lionel Messi）在內的4位蓄鬍的性格型男，讓女球迷們感受他們Man Power。
◎阿根廷 梅西（Lionel Messi）
◎生日：1987.6.24（30歲）
◎位置：前鋒
上屆世界盃梅西的臉上還相當乾淨，本屆則留了落腮鬍，更有三十而立的成熟姿態，這可能是梅西球員巔峰時期最後一次世界盃，之後可能就要開始交棒給年輕選手，他很想要把握機會，追逐個人足球生涯第一座大力金盃。
包括兩屆美洲盃及上屆世界盃，梅西跟阿根廷國家隊已經三度在大賽的決賽鎩羽而歸，他說：「好幾次我在輸掉決賽後哭泣，現在我再度有著對世界盃冠軍的美夢，這是我一直以來的夢想。」
◎法國 吉魯（Olivier Giroud）
◎生日：1986.9.30（31歲）
◎位置：前鋒
吉魯擁有一雙藍眼睛，加上帥氣油頭、率性鬍子，也是上屆世界盃讓女球迷眼睛一亮的帥哥球員之一，本屆是球隊進攻主要箭頭，但是9日在對美國的友誼賽，和美國球員米亞茲加（Matt Miazga）相撞頭部出血，傷口縫了6針，所幸沒有腦震盪，和隊友搭上前往俄羅斯的飛機，左前額則貼上一大塊紗布，帥氣度還是有87%。
吉魯曾幫知名品牌Hugo Boss拍攝香水廣告，雖然有開設Instagram官方帳號，但是從2013年10月18日之後，就沒有更新。
◎德國 胡莫斯（Mats Hummels）
◎生日1988.12.16（29歲）
◎位置：後場
胡莫斯外型有德國人的高大身材、也有南歐人的性感，上過時尚雜誌封面，也是Hugo Boss找來合作的足球明星之一，曾為該品牌設一系列形象照，身高191公分穿上筆挺西裝，搭配深棕色頭髮、憂鬱眼神及連鬢鬍，模樣英氣逼人，女孩們怎麼不注意到他呢？
由於2022年卡達世界盃將在冬天舉行，對於部分屆時年紀較大的球員來說挑戰更大，胡莫斯之前受訪時透露，俄羅斯可能是他個人最後一次世界盃，女球迷們可要把握這次機會好好欣賞胡莫斯場上英姿。
◎巴西 阿利森（Alisson Becker）
◎生日：1992.10.2（25歲）
◎位置：守門員
阿利森是這四位鬍子型男中年紀最小的，也是第一次參加世界盃，藏在濃密鬍子之後的，可是一張可愛的帥臉呀，而且笑起來相當可愛，有迷人笑眼，更代言過Emporio Armani，帥度絕對有保證。
雖然年紀輕輕，阿利森已經結婚生子了，也常在社群網站曬全家福，是個具備球技、愛家的暖男，姐姐妹妹們就好好欣賞他守護巴西球門的專注模樣吧！
(中時電子報)