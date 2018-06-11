東石漁人碼頭搶攻端午連假 看划龍舟、體驗手作魅力

2018．06．11 嘉義縣 ▲緻圓公司表示，目前園區內的兒童遊戲區，因設備器材年久失修，現正全面進行汰舊換新作業。（張伊珊攝）

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2018．06．11 嘉義縣 ▲經營業者緻圓公司自16日起，連續3天的下午1點30分至6點，在園區內規畫親子DIY活動。（張伊珊翻攝）
2018．06．11 嘉義縣 ▲經營業者緻圓公司自16日起，連續3天的下午1點30分至6點，在園區內規畫親子DIY活動。（張伊珊翻攝）
2018．06．11 嘉義縣 ▲經營業者緻圓公司自16日起，連續3天的下午1點30分至6點，在園區內規畫親子DIY活動。（張伊珊翻攝）

為迎接端午假期，嘉縣東石鄉漁人碼頭祭出多項活動，除於端午節當天舉辦第35屆龍舟競賽，現場提供免費蚵仔粥及花枝丸等，讓觀眾邊吃邊為選手加油打氣外，經營業者緻圓公司自16日起，連續3天，每天下午1點30分至6點，特在園區內規畫親子DIY活動，一同共襄盛舉。

每年東石龍舟賽都吸引不少人潮，為讓前往觀賽的遊客有吃、有喝又有玩，主辦單位不僅在龍舟比賽主場域，即船型屋前方及堤防兩側，安排精采的舞台表演、贈送香包、農特產品及魚市場體驗等，業者也將邀請義興醬園、美女廚師、小麥手作舖等店家，進行包含手工醬油、蚵殼風鈴與香粽零錢包等DIY教學活動。遊客自即日起至18日，可先到遊客中心領取集點卡，到任一店家消費，即可由店家在集點卡蓋章，集滿5點憑卡參加DIY活動，獲贈50元折價券，共100個名額。

今年龍舟賽共37隊（含表演賽）報名，有表演組2隊、社會男子組12隊、社會男女混合組14隊，國中男子組6隊及國中女子組3隊，總獎金67萬8000元，社會男子組及社會男女混合組各取7名，前3名獎金8萬、6萬、5萬； 國中男子組前3名獎金5萬、2萬、1萬元； 國中女子組取前2名，獎金1萬2000元、6000元。

緻圓公司表示，目前園區內的兒童遊戲區，因設備器材年久失修，現正進行汰舊換新作業；鯨魚戲水池部分，則為防止海水滲入，仍在整修當中，並透露位於彩繪蚵殼屋的中庭長廊，將設置2層樓高的固定式溜滑梯，預計今年7月初推出，要與大小朋友歡度炎炎暑假。

(中時 )

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