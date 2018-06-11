上億元整治北港溪 重現大北港人文水環境

2018年06月11日 10:39 中時 張朝欣

雲林縣政府爭取經費整治北港溪，打造北港鎮成為雲林縣人文水環境示範點，11日在北港鎮舉辦「大北港發展會議」，將整合北港溪河岸、朝天宮媽祖信仰、北港百年藝鎮，重現早年港口商業興盛、人文薈萃的大北港榮景。

大北港地區指北港鎮、水林鄉與口湖鄉沿海3鄉鎮，北港鎮為古笨港的前身，早年港口貿易興盛，不僅商業發達，更因媽祖信仰發展出多樣多元的文化，雲林縣政府因此以大北港為主軸，著手進行文化造鎮計畫。

縣長李進勇表示，北港溪是雲、嘉2縣重要河流，經過整治已有效降低水患，此次配合地方休閒、產業與宗教文化發展，爭取「北港溪魅力河段環境營造工程」前瞻計畫核定，總經費達1億2000多萬元，配合明年媽祖誕辰節慶，預計明年五月前可完工。

「大北港發展會議」包含5個項目，分別為水利署第5河川局「北港溪魅力河段環境營造工程」、縣水利處「北港地區執行計畫」、縣工務處「朝天宮周邊街道系統整合改善計畫」、縣城鄉處「北港文化生活園區發展計畫」及縣文化處「雲林縣北港百年藝鎮再造歷史現場計畫」。

縣政府指出，北港鎮將以宗教文創為軸心，配合北港溪整治、滯洪池興建，發展宗教、農藝、製糖等多樣性文化，藉由中央與縣府多項政策的推行，將北港鎮打造成為雲林最具遊憩潛力的景點，帶動地方休閒觀光產業的發展。

(中時 )