反軍改800壯士上街頭 500警部署立院、官邸

2018年06月11日 10:41 中時電子報 張國欽

立法院今天針對軍人年改召開談話會，反軍改團體八百壯士發出動員令在立法院集合抗議。台北市警察局部署500名警力因應，在立法院、總統官邸等處也採預防性勤務部署和交管。

立法院自今(11日)天起加開臨時會審查「陸海空軍軍官士官服役條例」草案，八百壯士因此從今起至15日再次動員上街頭，上午9時已經集結青島東路抗議。

市警局動用500名警力維護陳情抗議安全，加強人員進出及機關處所的安全維護，以及周遭交通管制疏導措施。

立法院部分，台北市警局中正第一分局發布表示，即日起至15日晚間12時止，在立法院周邊道路架設阻絕器材和交通管制，範圍包括北起忠孝東路（不含）以南、林森南路（不含）以西、濟南路（含）以北、中山南路（不含）以東區域內，且視狀況提前開放或延後。

總統府部分，中正第二分局即日起至16日中午12時止，中正區北起愛國西路（含）、南至南海路（不含）、東沿羅斯福路（含）、西迄博愛路(含)都是交管範圍。

中正二分局表示，交管範圍在管制期間內，原則維持人、車通行，但將視集會遊行狀況而彈性實施人、車管制，請用路人配合並接受執勤人員引導，警方也將視實際狀況提早或延後解除管制。

警方提醒，駕駛人應隨時收聽路況報導，提前改道行駛，避開管制路段及注意行車安全；另建議欲開車前往台北車站的民眾，可儘量改搭捷運，或利用周邊地下街及透過京站廣場地下通道步行前往。

(中時電子報)