環團將提行政訴訟 要求廢止大潭電廠觀塘第3接收站環評

2018年06月11日 10:50 中時 張理國

負責救援蔡政府2025非核家園的大潭電廠觀塘第3接收站，因藻礁等環保議題卡關，環保團體上午以發現一級保育類生物柴山多孔杯珊瑚為由，將對環保署提出行政訴訟的特別救濟，要求廢止相關環評處分。

搶救大澤藻礁行動聯盟召集人潘忠政上午在行政院大門表示，政府信誓旦旦說不缺電，即使在2021年，台電說扣掉大潭新機組供電，備轉容量率還有8.7%到8.9%，十分夠用，那為什麼還要埋掉藻礁？經濟部長沈榮津有必要對外說清楚，中油為何堅持要在此蓋天然氣接收站？

環團義務律師陳憲政也說，環團提出的行政訴訟，是依照行政程序法128條規定的特別救濟程序，其中在發現的新證據方面，指的是2017年6月21日，中研院生多樣性研究中心研究員陳昭倫發現的一級保育類生物柴山多孔杯珊瑚，這四株珊瑚群體都在觀塘工業區工業專用港開發現址，符合行政程序法「新證據」規定。

環團認為，觀塘開發案的大潭藻礁新事證非常明確，因此提出行政訴訟，希望環保署把有關觀塘工業區有關的8個環評處分廢止。台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅說，環團日前提出廢止環評的訴願，遭訴願委員會駁回，理由是變更開發單位並非行政處分、提出訴願者離大潭藻礁太遠，今天則是依據新事證前往行政法院提出行政訴訟。

大潭電廠觀塘第3接收站攸關2025非核家園成敗，行政院長賴清德在五缺缺電記者會上就說，桃園觀塘第3天然氣接收站，如果無法如期完成，會影響2022年大潭8號機組及2024年大潭第9號機組運作，這兩個機組分別能提供100萬瓩供電量，進而形成用電缺口，因應環團要求，政院也有提出應變計畫，但若無法完成建置，北部供電會出現問題。

(中時 )